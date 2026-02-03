X!

Aasta naiskooriks valiti kammernaiskoor Lu

Muusika
Kammernaiskoor Lu dirigent Reeda Toots
Kammernaiskoor Lu dirigent Reeda Toots Autor/allikas: Vahur Lõhmus
31. jaanuaril kuulutas Eesti Naislaulu Selts Tallinna Muusika- ja Balletikoolis toimunud pidulikul kontserdil välja Eesti Naislaulu Seltsi aastapreemiad 2025. Aasta naiskooriks kuulutati kammernaiskoor Lu.

Eesti Naislaulu Selts on tunnustanud silmapaistvaid nais- ja neidudekoore aastapreemiatega alates 2004. aastast. Alates 2017. aastast antakse välja kahte naiskooripreemiat – üks kontsertkoorile ning teine kohalikku kultuurielu edendavale nais- või neidudekoorile.

Sel aastal anti esmakordselt välja preemiad ka kahes uues kategoorias, tunnustamaks eelmise aasta silmapaistvamat naiskoori tegu ning koostööpartnerit, kes on toetanud ja rikastanud Eesti naiskooriliikumist.

Aasta naiskoor 2025 tiitli pälvis Kammernaiskoor Lu. Koori juhatab dirigent Reeda Toots.

Auhinna panuse eest kohalikku kultuuriruumi pälvis Märjamaa naiskoor Paula koos dirigent Reelika Looringuga.

Aasta naiskoori teoks kuulutati Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoori 80. tegutsemisaastale pühendatud kontsertetenduste "Hääle andmine" korraldamine. Aasta koostööpartner on Türi Põhikool.

Eesti Naislaulu Seltsi aastapreemiad on loodud eesmärgiga märgata ja tunnustada nais- ja neidudekoore, koorijuhte ning koostööpartnereid, kes on andnud väärtusliku panuse naislaulu liikumise ja koorilaulu edendamisse.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

