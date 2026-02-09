Galerii: Al Paldrok avas näituse "Eksistentsiaalse ruumi ajutine dimensioon"

Näitus hõlmab ruumi, kohta, mälu ja kujutlust ning mõtete kollektiivset kihistust. Psühhofüüsiline teemakäsitlus peidab endas tegijate sõnul füüsilise, spirituaalse ja virtuaalse maailma sümbioosi, hingeliskehalise kogemuse, objektiivsete ärritajate ja psüühiliste elamuste protsesside vahelisi seoseid.

Paldrok ise lisas, et praegune globaalne võrgustikukultuur rõhku virtuaalsele ja visuaalsele, eraldades mõistuse kehast. "Liigume kiirkorras tagasi antiikmaailma, Platoni ettekuulutusse inimkonna olemusest ja arengust. Inimkeha potentsiaal kui teadlik üksus, mis kõigi oma meelte ja kehaliste funktsioonidega on struktureeritud looma ja säilitama vaikset teadlikkust," ütles Paldrok.

Näitus on avatud 7. märtsini.