X!

Galerii: Al Paldrok avas näituse "Eksistentsiaalse ruumi ajutine dimensioon"

Kunst
Al Paldroki näituse
Vaata galeriid
11 pilti
Kunst

6. veebruaril avati Kastellaanimaja galeriis kunstnik Al Paldroki näitus "Eksistentsiaalse ruumi ajutine dimensioon".

Näitus hõlmab ruumi, kohta, mälu ja kujutlust ning mõtete kollektiivset kihistust. Psühhofüüsiline teemakäsitlus peidab endas tegijate sõnul füüsilise, spirituaalse ja virtuaalse maailma sümbioosi, hingeliskehalise kogemuse, objektiivsete ärritajate ja psüühiliste elamuste protsesside vahelisi seoseid.

Paldrok ise lisas, et praegune globaalne võrgustikukultuur rõhku virtuaalsele ja visuaalsele, eraldades mõistuse kehast. "Liigume kiirkorras tagasi antiikmaailma, Platoni ettekuulutusse inimkonna olemusest ja arengust. Inimkeha potentsiaal kui teadlik üksus, mis kõigi oma meelte ja kehaliste funktsioonidega on struktureeritud looma ja säilitama vaikset teadlikkust," ütles Paldrok.

Näitus on avatud 7. märtsini.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:45

Zürichis avati Kaarel Kurismaa isikunäitus

17:09

Ivo Felt Rotterdamis pärjatud filmist "Kõrvalosa": protsessi mõttes oli see võrdlemisi keeruline

17:04

German Golub filmist "Meie Erika": sõna otseses mõttes tuli jalgratast leiutada

16:46

Galerii: Al Paldrok avas näituse "Eksistentsiaalse ruumi ajutine dimensioon"

15:25

"Puuluup - kaablid autos veel" kogus avanädalavahetusel üle 1500 külastuse

14:23

Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja Tõnu Kaljuste alustasid turneed Põhja-Ameerikas

13:55

Selgusid Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemiate nominendid

13:42

Galerii: LX Super Bowli vaheajašõul esines Bad Bunny

10:59

Festivali Dreamscape esinejate hulka lisandus Briti produtsent Aya

10:53

Keeleminutid. Kus on sõnas rõhk ja miks see masinale korda läheb?

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

10:08

Ülevaade: Super Bowli reklaamides nägi staare, eneseirooniat ja konkurentide tögamist

08.02

Kristina Norman: läbitöötamata nõukogude vägivald õilmitseb nüüd Ukrainas

13:55

Selgusid Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemiate nominendid

08.02

Eesti Kooriühing jagas aastapreemiaid

07.02

Arus: Puuluubiga tuuritades polnud ühtegi kontserti, kus nad publikut kätte ei saanud

08.02

Contra: tõlgin teksti kuus korda läbi, enne kui toimetajale saadan

06.02

Endlas esietendub Ingomar Vihmari lavastus "Väikeses häärberis"

03.02

Eneli Kindsiko: me ei oska enam inimesed olla

08:00

Minu elu muutnud raamat | Johanna Roos ja "Sterne"

10:49

Pildid: Okapi galeriis avati Anu Jakobsoni isikunäitus "Downloads Folder"

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo