Ivo Felt Rotterdamis pärjatud filmist "Kõrvalosa": protsessi mõttes oli see võrdlemisi keeruline

Eesti kaastootmisel valminud Gruusia režissööri Ana Urushadze mängufilm "Kõrvalosa" võitis Rotterdami rahvusvahelisel filmifestivalil žürii eriauhinna ja rahvusvaheliste filmiajakirjanike auhinna. Produtsent Ivo Felt ütles ERR-ile, et ennustab esialgse tagasiside põhjal värskele filmile head lendu.

Viie riigi koostöös valminud film jutustab loo vananevast enesekesksest filmistaarist, kelle maailm satub tasakaalust välja, kui noor naisrežissöör pakub talle oma esimeses filmis vaid tagasihoidlikku kõrvalosa. "Kõrvalosa" on Ana Urushadze teine koostöö Eesti partneritega pärast debüüti "Ohtlik ema", mis pälvis samuti rahvusvahelist festivalitähelepanu.

"Film võeti väga hästi vastu, ta sai kaks auhinda, mille üle võib olla uhke, kriitika on hea, päris korralikud maailma väljaanded kirjutavad temast," ütles produtsent Ivo Felt ja lisas, et kuigi esialgse tagasiside põhjal on "Kõrvalosa" igati õnnestunud, siis valmimise protsessi oli võrdlemisi keeruline.

"Kõigepealt juba peale programmi pääsemist on huvi läinud suureks ja Ana Urushadze esimene film oli niivõrd edukas, et tegelikult tema teist filmi on filmiringkondades väga oodatud," kinnitas Felt ja rõhutas, et pärast värskeid võite on tema meilboksis võrdlemisi tihe liiklus.