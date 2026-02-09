X!

German Golub filmist "Meie Erika": sõna otseses mõttes tuli jalgratast leiutada

Foto: Liisabet Valdoja
Sel nädalal jõuab kinodesse German Golubi täispikk debüütfilm "Meie Erika", mis räägib olümpiavõitja Erika Salumäe teest tippu

"Meie Erika" jutustab loo olümpiasangar Erika Salumäe teekonnast lastekodutüdrukust maailmarekordite ja olümpiakullani. Filmi lavastaja on tudengi-Oscariga pärjatud German Golub, stsenaariumi autor on Mehis Pihla, nimirollis astub üles Karolin Jürise. Esialgu oli German Golubil plaanis teha Salumäe elust film juba BFMi diplomitööna, praeguseks on ta selle projektide tegelenud aga umbes kuus aastat.

"Protsess on keeruline, see on viies riigis filmitud film ja nii palju osapooli," sõnas ta ja lisas, et omaette katsumus on juba see, et jalgrattafilme pole liiga palju tehtud. " Sõna otseses tuli jalgratast leiutada, et kuidas seda filmida," selgitas Golub, lisades, et keeruline oli ka Salumäe elu ja saavutused kahetunnisesse filmi ära mahutada.

Paralleelselt Golubi mängufilmiga valmis ka Erika Salumäe elust ja karjäärist dokumentaalfilm, mis jõuab vaatajate ette tuleval aastal. Lisaks dokile oli Salumäel endal ka värske Golubi linaloo juures oluline roll. "German ja Mehis suhtlesid temaga väga tihedalt stsenaariumi kirjutamise käigus, aga ta käis ka Eestis, oli siin kümme päeva ja kõik päevad veetsime temaga koos, ta kohtus Karolin Jürisega ning käisime koos Elvas ja Pirita velodroomil," selgitas produtsent Marju Lepp

Hetkel on "Meie Erikat" pakutud ka mitmele filmifestivalile, produtsent Marju Lepa sõnul ei saa aga täpsemalt midagi kinnitada. Kindel on aga see, et kaastootmispartnerite ehk Läti ja Leedu kinodesse jõuab film kindlasti. "Kaastootjaid on palju, aga sellist suurt filmi ei muidu teekski, isegi praegu on meil eelarve natuke alla kahe miljoni, aga 500 000 oleks võinud veel olla."

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

