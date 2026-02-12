X!

Galerii: Urve Küttner avas juubelinäituse "Femme Fatale'ist feminismini"

Kunst
Urve Küttneri juubelinäitus Vernissage kunstigaleriis
Vaata galeriid
37 pilti
Kunst

Galeriis Vernissage avati 11. veebruaril metallikunstnik Urve Küttneri juubelinäitus "Femme Fatale'ist feminismini". Näitusel on väljas eelkõige Küttneri fantaasiaküllane vabalooming.

Näitusel eksponeeritakse muu hulgas Küttneri märgilisi Paul Delvaux' loominguga dialoogis olevaid ehteinstallatsioone ja kunsti ajaloole tuginevaid "Pühakute" ja "Veenuste" sarja teoseid.

Lisaks on näitusel võimalus taas näha ka kunstniku monumentaalseid kompositsioone, mis tõukuvad Yves Saint Laurent`i poolt loodud uuest naise kuvandist ning teisigi kunstniku varasemaid kontseptuaalseid teoseid.

Väljas on ka rikkalik valik ehteid, mis on eksponeeritud nii eraldi vaadeldavatena kui ka tähenduslikult installeerituina suurematesse kompositsioonidesse.

Küttneri enda sõnul teeb kunstnik tagasivaate oma loomingule alates 1990. aastatest, kuid on mitmeid oma sõnumeid ümber mõtestanud.

"Maailma näinud ja elutarkust talletanud küpses eas kunstnikuna tunnetan praegu mitmeid probleeme palju sügavamalt, kui toona noore naisena," rääkis Küttner ning lisas, et ta peab väga oluliseks, et ühiskonnas räägitakse ka rasketest ja tabuks peetud teemadest.

Küttner lõpetas 1967. aastal Eesti Riikliku Kunstiinstituudi (praeguse Eesti Kunstiakadeemia) metallikunstnikuna ning töötas seejärel kuni 1976. aastani disainerina Tallinna Juveelitehases. Tema kavandatud kuulsamad lauariistade sarjad "Elegant" ja "Arnika" kuuluvad Eesti tööstusdisaini kullafondi. Selsamal perioodil alustas Küttner aktiivselt ka vabaloominguga ning järjepideva esinemisega näitustel. 1976. aastast töötas Küttner mitu aastakümmet ka Eesti Kunstiakadeemia õppejõuna.

Küttneri loomingut on pärjatud 1998. aastal Kristjan Raua nimelise aastapreemiaga ning kahel korral, 2001. ja 2016. aastal, Ede Kurreli nimelise kunstipreemiaga.

Küttneri juubelinäitus on pühendatud kunstniku hea sõbra, kunstiteadlase Heie Maria Treieri (1963 - 2026) mälestusele. Näitus jääb avatuks 14. märtsini 2026. Näituse kujundaja on Villu Plink.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

13:24

Galerii: Kumu värske näitus uurib kunsti tehisaru ajastul

13:18

Rootsi voogedastaja Cultpix annab Blu-rayl välja Kaljo Kiisa filmi "Hullumeelsus"

13:17

Suri tekstiilikunstnik Mall Tomberg

12:13

Suri sarjast "Dawson's Creek" tuntud näitleja James Van Der Beek Uuendatud

11:34

Galerii: Urve Küttner avas juubelinäituse "Femme Fatale'ist feminismini"

11:20

Mehis Pihla: spordifilmide žanrireeglid on päris kitsad

09:46

Otse kell 19: Muuseumirottide auhinnatseremoonia Ukuaru muusikamajas

09:37

Pildid: Draakoni galeriis avati Riin Maide näitus "Ääremärkuste arhitektuur"

09:19

Pildid: Hobusepea galerii avati Maria Izabella Lehtsaare näitus "Jänesed paitavad su pead"

09:08

Otse kell 10: muuseumide aastaauhindade konverents

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

11.02

Pääru Oja filmist "Presidendirööv": helilooja küsis, kas ma ei olegi soomlane

11.02

Tõnu Oja luuletuste vastukajast: on ka kirjutatud, et "teame, kus sa elad"

11.02

Pildid: üliõpilastele anti üle viimased autoritasudest rahastatud Wiiralti stipendiumid

10.02

Merit Maarits: kuhu minna pärast Spotifyd?

11.02

EKA-s avatava maastikuarhitektuuri õppekava juht: töökäsi on puudu

08:05

Contra: Lätis tuntakse Eesti kirjandust rohkem kui meil Läti kirjandust

12:13

Suri sarjast "Dawson's Creek" tuntud näitleja James Van Der Beek Uuendatud

11.02

Galerii: Saaremaa tantsupäev võlus säravate lastetantsudega

13:17

Suri tekstiilikunstnik Mall Tomberg

11.02

Filmi ei ole võimalik kaks korda teha. Intervjuu German Golubiga

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo