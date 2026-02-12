Galerii: Urve Küttner avas juubelinäituse "Femme Fatale'ist feminismini"

Näitusel eksponeeritakse muu hulgas Küttneri märgilisi Paul Delvaux' loominguga dialoogis olevaid ehteinstallatsioone ja kunsti ajaloole tuginevaid "Pühakute" ja "Veenuste" sarja teoseid.

Lisaks on näitusel võimalus taas näha ka kunstniku monumentaalseid kompositsioone, mis tõukuvad Yves Saint Laurent`i poolt loodud uuest naise kuvandist ning teisigi kunstniku varasemaid kontseptuaalseid teoseid.

Väljas on ka rikkalik valik ehteid, mis on eksponeeritud nii eraldi vaadeldavatena kui ka tähenduslikult installeerituina suurematesse kompositsioonidesse.

Küttneri enda sõnul teeb kunstnik tagasivaate oma loomingule alates 1990. aastatest, kuid on mitmeid oma sõnumeid ümber mõtestanud.

"Maailma näinud ja elutarkust talletanud küpses eas kunstnikuna tunnetan praegu mitmeid probleeme palju sügavamalt, kui toona noore naisena," rääkis Küttner ning lisas, et ta peab väga oluliseks, et ühiskonnas räägitakse ka rasketest ja tabuks peetud teemadest.

Küttner lõpetas 1967. aastal Eesti Riikliku Kunstiinstituudi (praeguse Eesti Kunstiakadeemia) metallikunstnikuna ning töötas seejärel kuni 1976. aastani disainerina Tallinna Juveelitehases. Tema kavandatud kuulsamad lauariistade sarjad "Elegant" ja "Arnika" kuuluvad Eesti tööstusdisaini kullafondi. Selsamal perioodil alustas Küttner aktiivselt ka vabaloominguga ning järjepideva esinemisega näitustel. 1976. aastast töötas Küttner mitu aastakümmet ka Eesti Kunstiakadeemia õppejõuna.

Küttneri loomingut on pärjatud 1998. aastal Kristjan Raua nimelise aastapreemiaga ning kahel korral, 2001. ja 2016. aastal, Ede Kurreli nimelise kunstipreemiaga.

Küttneri juubelinäitus on pühendatud kunstniku hea sõbra, kunstiteadlase Heie Maria Treieri (1963 - 2026) mälestusele. Näitus jääb avatuks 14. märtsini 2026. Näituse kujundaja on Villu Plink.