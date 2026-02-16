X!

Valga teatristuudio tõi lavale muusikali "Mamma Mia!"

Valga teatristuudio Kungla tõi lavale maailmakuulsa muusikali "Mamma Mia!". ABBA muusika esitamisest, kostüümide õmblemisest ja dekoratsioonide valmistamisest said kõik veerandsada osalist palju rõõmu.

"Mamma Mia!" lavastamine muusikali ja filmide põhjal, mida mõnigi teab peast, on riskantne ettevõtmine. Seda aga mitte Kungla teatritrupi jaoks, sest näiteks maailmakuulus muusikal "Oklahoma" sai tehtud juba varem.

Siiri Põldsaare juhitav teatristuudio on Valgas nii populaarne, et selle hõlma mahub erinevaid vanuserühmi. "Mamma Mia!" näitlejad nimetavad end seeniorideks, kes igast Eesti nurgast piirilinna proovidesse ja esinema sõidavad.

"Kungla sai mullu 20-aastaseks ja siis tulid kõik seeniorid lava peale kokku ja tegid seal ülilaheda šõu. Nad said seal niisuguse energiasüsti, et loodigi Kungla seenioride rühm. Peagi oli 25-liikmeline trupp koos ja aasta pärast on lavastus laval. Püüdsime ära kasutada kõik rõdud, trepid ja kangialused, et keegi ei hakkaks seda võrdlema filmiga," lausus Kungla teatristuudio juht Siiri Põldsaar.

Tuntud muusikalile on Kungla rahvas leidnud oma lähenemisnurga: peaosatäitja Deivi Kivi tõlkis eesti keelde osa laulutekste, kostüümid on omalooming ja dekoratsioonid samuti. Välja mõeldi isegi pöördlava.

"Loomulikult me teame seda "Mamma Mia!" lugu siin all, aga see, mis lavale jõudis, on ikka meie enda nägu. Kuidas tundsime, et see võiks meie keeles kõnelda," sõnas lavastaja ja näitleja Hardo Adamson.

"Tegelikult on Kunglal iga etendus isemoodi. Kunagi ei saa täpselt arvata, et läheb just nii. Alati läheb kõik teistmoodi ja see ongi kõige ägedam!" ütles näitleja Deivi Kivi.

"Mängisime hästi palju värvidega, Kreeka stiiliga ning loomulikult ABBA ja diskostiiliga. Püüdsime hästi palju kasutada lõikeid, mida ABBA ise on kandnud," ütles Põldsaar.

Kunagi oli Valgas päris oma Säde teater. Nüüd on Kungla, mille seeniorid leiavad, et kui miski tundub laval pisut kaootiline, siis see ongi kunst.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

