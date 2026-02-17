Muusika- ja teatriakadeemia tšellofestival täidab pealinna tšellomuusikaga

Festivali raames toimuvad üks ühele meistrikursused ja kontserdid nii muusikaakadeemia suures saalis kui ka neljapäeval Viru keskuse aatriumis. Lisaks akadeemia tšellistidele saab festivalil kuulda maailmatasemel tšello õppejõude ja üliõpilasi Taanist, Rootsist, Lätist, Leedust, Soomest, Brasiiliast ja ka Lõuna-Koreast.

Festivali lõppakord antakse laupäevasel kontserdil, kus astuvad üles kõik meistrikursustel osalenud üliõpilased.

"Ma hakkasin tšellot õppima seitsmeaastaselt ehk alates esimesest klassist. Praegu õpin Leedu Muusika- ja Teatriakadeemias. Osalen siin festivalil teist korda. Tunnen, et see on suurepärane võimalus kohtuda heade õppejõududega erinevatest kõrgkoolidest üle terve maailma, kes on oma ala tipud. Ma arvan, et tšellistina ei saa jätta seda võimalust kasutama," tšelloüliõpilane Lukrecija Kalinauskaite.

Lõuna-Korea tšellist ja õppejõud Kangho Lee peab tšellot kõige rohkem inimesele sarnanevaks instrumendiks.

"Osalt oma suuruse tõttu. Tšello on peaaegu inimesesuurune. Aga ka oma heli ulatuselt vastab see inimhäälele bassist sopranini. Õpetades võib keskenduda õpilasele või konkreetsele teosele. Mis tähendab, et õpilast juhendades keskendume tema tugevustele ja nõrkustele, et aidata just tema mängu. Muusikapala õpetades on rõhk repertuaaril, et aidata õpilasel mõista kunstiajalugu ja muusikat süvitsi, et pala omandada ja ennast väljendada," lausus ta.