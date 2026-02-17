X!

Muusika- ja teatriakadeemia tšellofestival täidab pealinna tšellomuusikaga

Muusika
Crossing Bows 2024
Crossing Bows 2024 Autor/allikas: Vahur Lõhmus
Muusika

Laupäevani kestev rahvusvaheline festival "Crossing Bows" toob Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiasse tšellomuusikuid mitmelt poolt maailmast.

Festivali raames toimuvad üks ühele meistrikursused ja kontserdid nii muusikaakadeemia suures saalis kui ka neljapäeval Viru keskuse aatriumis. Lisaks akadeemia tšellistidele saab festivalil kuulda maailmatasemel tšello õppejõude ja üliõpilasi Taanist, Rootsist, Lätist, Leedust, Soomest, Brasiiliast ja ka Lõuna-Koreast.

Festivali lõppakord antakse laupäevasel kontserdil, kus astuvad üles kõik meistrikursustel osalenud üliõpilased.

"Ma hakkasin tšellot õppima seitsmeaastaselt ehk alates esimesest klassist. Praegu õpin Leedu Muusika- ja Teatriakadeemias. Osalen siin festivalil teist korda. Tunnen, et see on suurepärane võimalus kohtuda heade õppejõududega erinevatest kõrgkoolidest üle terve maailma, kes on oma ala tipud. Ma arvan, et tšellistina ei saa jätta seda võimalust kasutama," tšelloüliõpilane Lukrecija Kalinauskaite.

Lõuna-Korea tšellist ja õppejõud Kangho Lee peab tšellot kõige rohkem inimesele sarnanevaks instrumendiks.

"Osalt oma suuruse tõttu. Tšello on peaaegu inimesesuurune. Aga ka oma heli ulatuselt vastab see inimhäälele bassist sopranini. Õpetades võib keskenduda õpilasele või konkreetsele teosele. Mis tähendab, et õpilast juhendades keskendume tema tugevustele ja nõrkustele, et aidata just tema mängu. Muusikapala õpetades on rõhk repertuaaril, et aidata õpilasel mõista kunstiajalugu ja muusikat süvitsi, et pala omandada ja ennast väljendada," lausus ta.

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:54

Kuressaare teatris jõuab lavale müstiline lugu Abruka saarelt

18:53

Piip ja Tuut teatris esietendub Murphy seadustest rääkiv lavalugu

18:40

Muusika- ja teatriakadeemia tšellofestival täidab pealinna tšellomuusikaga

15:13

Erkki-Sven Tüür: autorialbum sai minu jaoks tähenduse omaaegsest progerokist

12:44

Keelenupp. Milline esitäht on lepingus sobilik?

12:39

"Meie Erika" kogus avanädalavahetusel üle 13 000 külastuse

12:21

Arvustus. Cecilia pakub debüütalbumiga tasakaalu viinapudeli-tränale

11:15

Headreadi raamatuaasta blogi: Triin Soometsa "Jäälind"

11:13

Arvustus. Vaateväli avardus taas

11:03

Keelesäuts. Koolijüts Sõnaveeb

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

16.02

Arvustus. "Meie Erika" proovib liialt vaatajale meeldida

14.02

Eksperdid Eesti Laulust: kahes loos on tunda AI lõhna

16.02

Suri Oscari-võitja ja "Ristiisa" staar Robert Duvall

16.02

Galerii: Kaido Ole avas Raplas näituse "Müüa maja Raplas"

16.02

Selgusid Tuglase novelliauhinna nominendid

16.02

Liisi Koikson: tahaksin muusikas jälle sissepoole tagasi minna

15.02

Olga Temnikova: ainult läände vaatamise asemel peaksime aru saama, kes me ise oleme

16.02

Valga teatristuudio tõi lavale muusikali "Mamma Mia!"

15.02

Selgusid Eesti arhitektuuripreemiate laureaadid

12:44

Keelenupp. Milline esitäht on lepingus sobilik?

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo