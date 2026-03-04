X!

Tõnu Õnnepalu avaldas uue romaani "Tööpäev"

Tõnu Õnnepalu
Tõnu Õnnepalu Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Varrak andis välja Tõnu Õnnepalu uue romaani "Tööpäev", millega kirjastus tähistab 35. tegutsemisaastat.

Argikomöödia "Tööpäev" jutustab haarava loo Hõbekuuse puukoolist ja inimestest. Lugeja satub tööpäeva rütmi, kus aeg venib ja kaob korraga ning kus üksteisega sarnanevates päevades kuhjuvad väikesed pinged, vaiksed kokkulepped ja varjatud lootused.

Masinad, puud, pausid ja lõunatunnid moodustavad maailma, milles väsimus ja vaimukus käivad käsikäes, ning värvikad karakterid annavad argipäevale ootamatult koomilise varjundi.

 "Tööl me ju alati kuidagi võitleme selle ajutisusega, loome justkui midagi kestvat või katsume teha, et miski kestaks. Võitleme kaose vastu. Kaos jääb muidugi alati peale, see on termodünaamika, aga ega meie ka ei jäta. Puukoolitöös, millest on juttu raamatus, seal on ju ka alati mängus justkui igavik. Vähemalt üks pikk aeg, pikem kui meie elu. Puud elavad ju kauem. Võivad elada," kirjutab Tõnu Õnnepalu.

Raamatu toimetas Triinu Tamm, korrektuuri luges Tiina Kuusk ja kujundas Britt Urbla Keller.

Toimetaja: Kaspar Viilup

