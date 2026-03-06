X!

Illustraator Karel Korp: esimest raamatut tegin aasta otsa iga päev


Kunstnik Karel Korp meenutas saates "OP", kuidas pühendas oma esimesele illustreeritud raamatule terve aasta.

Kultuurisaates "OP" uus stuudiokunstnik Karel Korp illustreerinud ligi 40 lasteraamatut ning teinud pilte paljudele asutustele. Esimene raamat, millele ta pildikeele lõi, oli 1997. aastal ilmunud Leelo Tungla "Kollitame! Kummitame! ehk Kollikooli kasvandike juhtumisi tänapäeval".

"Ma tegin seda raamatut terve aasta iga päev. Kirjastuse Tänapäev omanik ütles, et jah, Korp, see oli veel siis, kui sa joonistada oskasid. Ma olen muutunud teistsuguseks. Mitte seda, et ma enam joonistada ei oska, aga ma ei nikerda enam hullusti nagu siis," rääkis ta ja tõi välja, et ajas on tema pildikeel geomeetrilisemaks muutunud.

Küll aga piirdu tema looming ainult lasteraamatute illustreerimisega. Näiteks on ta loonud pilte Eesti inimarengu aruannetele ja ETV sarjale "Lühhike öppetus Eesti kultuurist".

Kunstnik rääkis, et tellitud illustratsiooni puhul võib tellimuse olemuse mõistmine mõnikord väga keeruliselt tulla. Samas tuleb ette ka naljakaid lähteülesandeid.

"Näiteks ERR-i ühe pildi teema oli "joonista palun veidi vanaaegne lohakas lumememm". Ja siis sa pead hakkama mõtlema, et kus ma nägin viimati lohakat lumememme, kes oli veidi vanaaegne ja milline ta üleüldse peaks välja nägema," muigas Korp.

Esimest pilti saatele "Lühhike öppetus Eesti kultuurist" tegi ta viis tundi. "Joonisasin, skännisin tahvlisse, joonistasin üle, värvisin, kratsisin, tegin ilusaks. Siis ma mõtlesin, et kui ma pean neid tegema kokku 1500 ja kulutama iga pildi peale viis tundi, siis ma ei viitsinud isegi rehkendada, Päike on selleks ajaks kustunud juba. Lõpuks tegin kümme pilti päeva, elu sunnib lihtsalt, pead kohanema."

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "OP"

