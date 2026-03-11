X!

Rakvere teatris esietendub Priit Põldma autorilavastus "Lõputu suvi"

Teater
Priit Põldma autorilavastus
Priit Põldma autorilavastus "Lõputu suvi" Rakvere teatris Autor/allikas: Joel Väli
Teater

Reedel, 13. märtsil jõuab Rakvere teatri väikeses majas publiku ette Priit Põldma autorilavastus "Lõputu suvi", mis jutustab inimestest, keda kannustab igatsus ilusama ja õiglasema maailma järele.

Loo keskmes on neli noort, kes on uljalt ja lootusrikkalt võidelnud kliimamuutuste vastu. Kümmekond aastat hiljem saavad nad taas kokku ja püüavad aru saada, mis on vahepealse ajaga muutunud ja mis on jäänud samaks – nii maailmas kui neis endis.

"Lugu hargneb paralleelselt kahes ajas, tegelased on vaheldumisi 18–20-aastased ning 30-aastased," selgitas lavastaja Priit Põldma.

"Kahekümnendate algus ja sellele vahetult eelnev on selline "kõik on võimalik"-aeg – tunne, nagu kogu aeg oleks suvi. Kolmekümnendate alguseks on ilmselt igaüks kogenud mõnd laupkokkupõrget reaalsusega, esimesed illusioonid on purunenud. Ja ometi on kuskil alles igatsus sellesama suvetunde järele. Kuidas leppida, et reaalsus ei vasta alati ideaalidele, ja julgeda ikkagi unistada?" küsib lavastaja.

Lavale astuvad Loviise Kapper, Anneli Rahkema, Rainer Elhi, Johannes Richard Sepping, Eduard Tee.

Lavastuse kunstnik on Joel Väli, helikujundaja Kirill Havanski (Tartu Uus teater) ja valguskujundaja Laura Maria Mäits (Ugala).

"Lõputu suvi" esietendub 13. märtsil.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

