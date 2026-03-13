Galerii: suur ettelugemine Kadriorus

Kirjandus
Emakeelepäeva ettelugemine
Kirjandus

Emakeelepäeval toimus päikesetõusust kuni päikeseloojanguni Tallinnas presidendi kantselei ees viiendat korda eestikeelsete tekstide lugemisaktsioon, mida alustas päikesetõusul kell 6.41 president Alar Karis.

Ligi 70 Eesti inimest lugesid eestikeelseid tekste kuni päikeseloojanguni kell 18.21. Huvilised on terve päeva vältel oodatud presidendi kantselei esisele platsile ettelugemist kuulama.

Iga lugeja valis endale olulised või muul moel kõnetavad tekstid, mida ta 10 minuti jooksul ette kandis. Kes võttis midagi luulest, kes ilukirjandusest, kes tõlkekirjandusest. Mõni luges võib-olla mõne ajalehe artikli, anekdoodi või katkendi rahvaluulest.

Koos president Alar Karisega lugesid tekste Triin Soomets, Ivo Felt, Tiina Kaalep, Taavi Eelmaa, Merike Kasemets, Aet Ader, Maarin Ektermann, Margus Allikmaa, Riste Sofie Käär, Jüri Pootsmann, Derek Leheste, Kadi Kesküla, Oskar Seeman, Marius Peterson, Brigitta Davidjants, Andres Põder, Kaja Kärner, Märt Pius, Sepo Seeman, Ülo Kaasik, Priit Pedajas, Tõnu Viik, Urmas Vadi, Kaupo Rosin, Jaanus Rohumaa, Voldemar Kuslap, Marko Reikop, Erki Pärnoja, Karl Pajusalu, Jaanus Nõgisto, Eeva Park, Mihkel Tüür, Krista Kaer, Rasmus Kaljujärv, Alika Milova, Triin Ruubel, Sandra Sillamaa, Aliis Aalmann, Andres Sõber, Kirke Kangro, Jaan Aru, Birute Klaas-Lang, Mehis Heinsaar, Kristin Lätt, Jevgeni Zolotko, Mari Abel, Anders Härm, Margus Viigimaa, Ivi Eenmaa, Jaan Elken, Anne Erm, Tatjana Kozlova-Johannes, Renate Keerd, Urmas Lüüs, Kaie Mihkelson, Heido Vitsur, Garmen Tabor, Martin Veinmann, Jassi Zahharov, Priit Pius, Mari Kurismaa, Sten Heinoja, Elen Lotman, Marju Lauristin, Margo Kõlar, Heli Jürgenson ja Anna-Kaisa Oidermaa. Ettelugemispäeva lõpetas laulja Eik.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Galerii: suur ettelugemine Kadriorus

