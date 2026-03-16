Etenduskunstide festival Baltoscandal avalikustas esimesed lavastused

Julia Masli
Sel suvel, 1.–5. juulini Rakveres toimuv rahvusvaheline etenduskunstide festival Baltoscandal avalikustas esimesed kaks nime tänavusest programmist. Šveitsi lavastaja Milo Rau pakub lavastust "La Lettre" ning Eestist pärit, kuid Londonis tegutsev Julia Masli toob Rakverre oma läbilöögilavastuse "Ha ha ha ha ha ha ha".

Šveitsi lavastaja ja dramaturgi Milo Rau lavastus "La Lettre" esietendus 2025. aastal Avignoni festivalil. Lavastus põimib isiklikud lood teatriajaloo ja ühiskondlike küsimustega. Laval on kaks näitlejat – Arne De Tremerie ja Olga Mouak –, kes räägivad oma perekondlikest juurtest, lapsepõlvest ja teekonnast teatrini.

Nende lood ühendavad isikliku ja ajaloolise mõõtme ning kujunevad omamoodi mõtiskluseks selle üle, mis kujundab inimese elu ja kunstniku teed. Lavastus liigub mitmel tasandil Jeanne d'Arci loost Tšehhovi "Kajakani", pendeldades elu ja kunsti vahel.

Euroopa ühe olulisima teatrifestivali Wiener Festwocheni kunstilist juhti Milo Raud on kriitikud nimetanud meie aja "kõige mõjukamaks" (Die Zeit), "kõige skandaalsemaks" (The New York Times) ja "kõige ambitsioonikamaks" (The Guardian) loojaks. Baltoscandalil avaneb teatrisõpradel esmakordselt võimalus näha tema lavastust Eestis.

Eestis sündinud, kuid Londonis tegutseva Julia Masli "Ha ha ha ha ha ha ha" on mitmeid auhindu pälvinud tõsine lavastus, kus kloun Julia püüab lahendada teatrisaali kogunenud inimeste probleeme – eesmärgiga võita selle eest lõpuks Nobeli preemia, mis antakse neile, kes on inimkonnale kõige rohkem kasu toonud. Ent üha uuesti ja uuesti pälvib Masli oma lavastusega hoopis komöödiaauhindu.

Lisaks kuulutas ajaleht The Guardian selle aasta parimaks komöödialavastuseks – seda kõike hoolimata autori täiesti tõsistest kavatsustest. "Ha ha ha ha ha ha ha" lavastas Kim Noble.

Kogu Baltoscandali programm avalikustatakse 2. aprillil. Viie päeva jooksul, 1.–5. juulini toimub Rakveres ligi 30 sündmust – lisaks lavastustele ka installatsioonid, filmiseansid, vestlused, arutelud ja kohtumised kunstnikega. Baltoscandali festivali korraldab Rakvere Teater. 

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

