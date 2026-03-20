Uue muusika reede: Tommy Cash, Alonette, BTS, 35maffia

Suuremas osas uut kodumaist muusikat täis uue muusika reedes teevad häält Tommy Cash, Alonette ja Anna Kaneelina, Lotey, Fuzzolini jt. Villemdrillem liitus "Sydames" remiksi peal 35maffiaga ja nelja-aastaselt pausilt on tagasi K-popi poistebänd BTS.

Alonette ja Anna Kaneelina – "Uneasy"

2025. aastal debüütalbumiga "Compass" publiku ette jõudnud ja Eesti muusikaauhindadel korraliku käputäie nominatsioone korjanud Alonette andis välja muusikavideoga singli "Uneasy", millel teeb kaasa laulja Anna Kaneelina. Lool mängivad lisaks Alonette'ile ja Anna Kaneelinale ka Erki Pärnoja, Martin Petermann, Raun Juurikas ja Marti Tärn. ""Uneasy" räägib püüdlusest täitumata soovidest ja ihadest lahti lasta selleks, et oleks võimalik avada järgmisi uksi ning leida enda jaoks õigem teekond," sõnas Alonette.

Metabora ja Eliantte – "Flow"

Eklektilise ja hüperpopise elektroonika produtsent Metabora ehk Nathan Tulve avaldas lühialbumi "MB". Nelja loo seast leiab ka korralikult raputava, põristava ja ragistava "Flow", millel teeb kaasa Holy Motorsi vokalist Eliann Tulve.

35maffia ja Villemdrillem – "Sydames (Remix)"

Möödunud nädala reedel rääkisime, kuidas eikusagilt Eesti kuulamis-edetabeli tippu lennanud 35maffia on nädala ajaga kogunud 160 000 striimi. Vahepealse nädalaga on see number kasvanud 270 000 peale, päevaks või paariks võttis Nublu küll edetabeli esikoha tagasi, aga praeguseks on 35maffia tipus tagasi ja seljataha on jäänud väga pöörased kaks nädalat. Pressiteates jagas 35maffia, et vahepeal üritati neile ka plaadilepingut juba pähe määrida. Ning nüüd on koolinoortel ka esimene muusikaline co-sign, sest träki remiksi peale hüppas OG Villemdrillem. Produktsioonile andis lisalihvi Karl Killing.

Rando Arand ja Kitty Florentine – "On My Way"

Helilooja ja produtsent Randa Arand andis välja veebruaris kinodesse jõudnud Margus Õunapuu ja Anastasia Zažitskaja dokfilmile "Hõbekontsadel" kirjutatud muusika. Kümneloolisel filmimuusika albumil lööb enamikes lugudes vokalistina kaasa ka Kitty Florentine. Muusikalist kuuleb plaadil nii õhulisemat ja atmosfäärsemat ambient'i kui ka raskema astumisega breakbeat'i.

Fuzzolini ja Mari-Liis Rebane – "Twilight Haze"

Shelton Sani mehe Valter Nõmme juhitud müraroki bänd Fuzzolini avaldas oma esimese albumi. Plaadil teevad vokalstidena kaasa Kalli Talonpoika, Manna, Sander Varusk, Mari-Liis Rebane ning Roomet Jakapi.

Lotey – "Puhas valge särk"

Räppar Lotey, kelle viimase aasta jooksul ilmunud neli singlit on kõik oma kuulaja edukalt üles leidnud, müttab edasi. Abiks juba tuttav kivistunud delivery ja bravuur ja sajandi alguse klubiräpi vilinad.

Arg Part ja Alika – "Uju Või Upu"

Lool "Uju Või Upu" saavad veidi ootamatult kokku Arg Part ja Alika. Ootamatult küll vist ainult nende jaoks, kes pole sattunud Arg Parti kontsertidele, sest seal käinud on Alika sõnul juba tema panusega bändi lugudesse harjunud. "Viimane aeg oli ka ühine lugu avaldada," sõnas Alika. "See laul on justkui vestlus kahe armunu vahel. Noormees on oma kallimast nii ülepeakaela sisse võetud, et püsib vaevu pinnal. Samas neiu ihkab enda kõrvale kindlust ja soovitab kutil jalad põhja suruda, sest vesi pole tegelikult üle pea," tutvustas Pardi solist Karl Vilhelm Valter värske loo stsenaariumit.

Djerro – "Yu (take 6)"

Plaadifirma Eesti Pops alt ilmus Djerro ehk Erkki Tero elektrooniline topeltsingel "Yu", mis on küll osa peagi ilmuvast lühialbumist "Drooms II", aga võtab see-eest juba üksi peaaegu, et albumi mõõtmed. Bassisoojale ja müstilisele "Yu (take 6)" järgneb 25-minutiline "demonmix", mis võtab oma rägastikulise klubiöö üles ehitamiseks palju rohkem aega ja hoolt.

Johanna Kristina – "Tõmbetuules"

Johanna Kristina avaldas selle aasta teise singli. Nullindate raadioroki ja naispopi võtmes lugu valmis koos produtsent Sander Sadamaga. "Tunnen, et olen tasapisi leidmas enda soundi ja see annab kindlust edasi liikuda. Nüüd on mu soov artistina Eesti muusikamaastikul kanda kinnitada," rääkis möödunud aastal debüüt-EP avaldanud Johanna Kristina.

Oskvr – "Killa"

Plaadifirma Kurvad uudised tallis tegtusev produsent Oskvr avaldas topeltsingli "Burn/Killa". "Kui varasemalt olen laenanud ideid ja tehnikaid juba olemasolevatelt helidelt, siis nende lugude omad on kõik mu enda ehitatud ja skulpteeritud. Loodan et lugude kuulamine on sama huvitav, või isegi huvitavam, kui oli nende loomine," rääkis produtsent ise.

Tommy Cash – "Figaro"

Tommy Cash avaldas uue Itaalias(t) tuntud märksõnadega (Figaro ja gigolo) loo, mida ta esmaesitles mõne nädala eest San Marino Eurovisiooni eelvõistlusel. Lugu aitas kirjutada Soome laulukirjutaja Johannes Naukkarinen, kes oli ka "Espresso Macchiato" valmimise juures.

Kadri Voorand – "Let Me Hold You"

Kadri Voorand avaldas loo, mida on välisriikides juba publiku peal katsetanud. "Mäletan selgesti, kuidas üks pikk, suur Poola mees tuli mu juurde ja jagas, et sai selle laulu laulmise jooksul tehtud enesega rohkem kui kahe aastaga teraapias," selgitas Voorand. Ballaad lõpeb ühislauluga – loo lõpus ühinevad Voorandiga Eesti muusikud ja lähedased sõbrad Marten Kuningas, Keit Kuningas, Eeva Talsi, Villu Talsi, Liina Saar, Jaanus Tepomees ja Marek Unt.

BTS – "Swim"

Kõige suurem K-popi bänd BTS on tagasi nelja-aastaselt pausilt. Esimesed kaks aastat sellest oli täitsa päris paus, kui bändiliikmed läbisid Lõuna-Korea ajateenistust. Viimased kahe aasta jooksul lükati hood sisse oma soolokarjääridele ning nüüdseks on kõigil liikmetel ka vähemalt üks sooloalbum välja antud. Kõige suurema jälje neist jätsid Jung Kooki "Golden" ning Jimini albumid "Face" ja "Muse". Nüüd on nad tagasi seitsmikuna ning avaldasid oma kümnenda sooloalbumi "Arirang". Tagasituleku etteotsa paigutati bändi neljas täielikult ingliskeelne singel "Swim".

Ella Langley – "Loving Life Again"

Kirjutamise hetkel looga "Choosin' Texas" Billboardi singlite edetabeli esikohal istuv 27-aastane Ella Langley avaldas uue loo ja annab korralikult mõtteainet, et kuidas need ameeriklased ikkagi jaksavad seda ühte ja sama kantrilugu aastast aastasse ja kuust kuusse muudkui kuulata ja kuulata.

Lizzo – "Don't Make Me Love U"

Vaikselt cancel-august välja roniv Lizzo annab värskel singlil uue hingamise Tina Turneri hitile "The Best".

Underscores – "Innuendu (I Get U)"

New Yorkist pärit April Harper Grey ehk Underscores avaldas oma neljanda albumi "U". Bassine, elektrooniline, vajadusel pöörane, vajadusel mõtlik tantsupop.

Grace Ives – "Neither You Nor I"

Oma eelmise kahe albumiga aastatest 2019 ja 2022 muusikaajakirjanduselt mitu pikka paid saanud Ameerika laulja ja laulukirjutaja Grace Ives lõi letti oma kolmanda albumi "Girlfriend". Ives mängib lanadelreyliku poosiga, aga leiab sellele indie'st, alt-popist, elektroonikast ja mujaltki hoopis teistsugused raamid ja miks mitte ka sisu.

Foo Fighters – "Caught In The Echo"

Foo Fighters avaldas mõneti ootamatult jõulise ja terava kolmanda singli oma 12. albumilt "Your Favorite Toy". Foofightersite album ilmub 24. aprillil.

Raye ja Hanz Zimmer – "Click Clack Symphony"

2026. aastal orkestreeritud popmuusikast ei pääse. Eelkõige soul-romantikaga mängiv briti lauljatar Raye kutsus uuele loole appi legendaarse helilooja Hanz Zimmeriga, kellega koos paigutatakse ennast kenasti kuhugi Rosalia "Luxi" ja Charli XCX-i "Wuthering Heightsi" vahele.

