The Cure esineb suvel Tallinnas

The Cure on üks tunnustatumaid ja pikemalt tegutsenud bände kaasaegse muusika ajaloos.

Nende debüütalbum "Three Imaginary Boys" ilmus 1979. aastal. Bänd on välja andnud 14 stuudioalbumit, mitmeid live- ja kogumikalbumeid ning üle 40 singli, müües kokku rohkem kui 30 miljonit plaati. Samuti on nad loonud mitmeid kontsertfilme ning filmide helitaustu.

Bändi värskeim stuudioalbum "Songs of a Lost World" ilmus 2024. aastal. Album tõi bändile ka karjääri esimesed Grammy auhinnad parima alternatiivmuusika albumi kategoorias ning parima alternatiivmuusika (loo "Alone") esituse eest.

9. augustil toimuv kontsert on bändi esimene ülesastumine Eestis.