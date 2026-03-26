EFI valis minutifilmi konkursil välja kümme projekti

Minutifilmide konkursil valiti välja kümme ideed:

"76" – autor Maria Uppin

"Aknavaade" – autorid Maris Kerge ja Erik Norkroos

"Ilusad silmad" – autor Svetlana Bogomolova

"Kapsategu" – autor Kristen Aigro

"Kast" - autor Riho Rosin

"Kõverpeegel" – autor Kevin Piperal

"Parim pilt looduses" – autorid Jaan ja Aadam Tootsen

"Tsooru" – autor Aleksandr Heifets

"Vabad käed" – autor Lota Viik

"Viimane missioon" – autor Kevin Piperal

Ekspertide hinnangul on ühel lehel esitatava idee kirjelduse selgus, omapära ja visuaalirohkus see, mis ideed tõsiselt võtma paneb. Komisjoni kuulusid filmipädevuse arendaja Mikk Rand, animatsiooniekspert Peep Pedmanson, turunduse- ja leviekspert Mirjam Mikk ja filmipärandi koordinaator Triinu Keedus.

Valmivate filmide esilinastus toimub traditsiooniliselt sama aasta 17. juunil Eesti filmi suvepäeval ja virtuaalselt Eesti filmi keskkonnas Arkaader.

Valmivaid lühifilme kasutatakse hariduslikel eesmärkidel visuaalõppematerjalina arutelude püstitamiseks ja lahendamiseks. Kuuel eelneval aastal valminud ülilühifilme saab näha Arkaadrist, ERR-i kultuuriportaalist ja Jupiterist.