Autor/allikas: EFI
Eesti Filmi Instituut korraldas tänavu seitsmendat korda minutifilmide konkurssi, mis kandis sel korral alapealkirja "Vabakava". Konkursile laekus 54 ideed, komisjon valis neist välja kümme.

Minutifilmide konkursil valiti välja kümme ideed:

  • "76" – autor Maria Uppin
  • "Aknavaade" – autorid Maris Kerge ja Erik Norkroos
  • "Ilusad silmad" – autor Svetlana Bogomolova
  • "Kapsategu" – autor Kristen Aigro
  • "Kast" - autor Riho Rosin
  • "Kõverpeegel" – autor Kevin Piperal
  • "Parim pilt looduses" – autorid Jaan ja Aadam Tootsen
  • "Tsooru" – autor Aleksandr Heifets
  • "Vabad käed" – autor Lota Viik
  • "Viimane missioon" – autor Kevin Piperal

Ekspertide hinnangul on ühel lehel esitatava idee kirjelduse selgus, omapära ja visuaalirohkus see, mis ideed tõsiselt võtma paneb. Komisjoni kuulusid filmipädevuse arendaja Mikk Rand, animatsiooniekspert Peep Pedmanson, turunduse- ja leviekspert Mirjam Mikk ja filmipärandi koordinaator Triinu Keedus.

Valmivate filmide esilinastus toimub traditsiooniliselt sama aasta 17. juunil Eesti filmi suvepäeval ja virtuaalselt Eesti filmi keskkonnas Arkaader.

Valmivaid lühifilme kasutatakse hariduslikel eesmärkidel visuaalõppematerjalina arutelude püstitamiseks ja lahendamiseks. Kuuel eelneval aastal valminud ülilühifilme saab näha Arkaadrist, ERR-i kultuuriportaalist ja Jupiterist.

Toimetaja: Kaspar Viilup

15:38

Neitsi Maali pälvis Meel Paliale mängufilm "Pikad paberid"

15:30

TMW linnafestivali programm pakub muusika kõrval ka filmi ja kunsti

14:35

Arvustus. "Ave Maria" on nauditav, aga kinni möödunud aastakümnete mudas

11:33

EFI valis minutifilmi konkursil välja kümme projekti

11:25

Arun Tamme "Täiuslikud võõrad" jõudis 100 000 kinokülastuseni

11:17

Aasta tekstiilikunstniku preemia pälvis Ingrid Helena Pajo

10:04

Arvustus. "Fucktoys" on eneseirooniast kantud popkultuuriline kollaaž

08:58

EKA tõusis maailma 100 parima kunsti- ja disainiülikooli sekka

08:37

Valdur Mikita: rikkast naabrimehest hullemini mõjub tajutud ebaõiglus

04:58

Linnahallis asuv Enn Põldroosi hiigelgobelään läheb restaureerimisele

25.03

Suri muusikaettevõtja ja kontserdikorraldaja Anton Must

25.03

Suri muusik Gameboy Tetris Uuendatud

25.03

Liivrand: peame aru saama, et Mägi ei olnud Euroopa kontekstis väga originaalne

25.03

Suri balletilegend Mai Murdmaa

25.03

Galerii ja videod: ERR-i arhiivipärlid Gameboy Tetrisest

08:37

Valdur Mikita: rikkast naabrimehest hullemini mõjub tajutud ebaõiglus

25.03

Eesti illustraator Eiko Ojala illustreerib maailma suurimaid väljaandeid

25.03

Rahvusooperis esietendub üks maailma vanimaid klassikalisi ballette

23.03

The Cure esineb suvel Tallinnas

23.03

Konrad Mägi Londoni näituse kuraator: Mägi vajab suuremat tähelepanu

