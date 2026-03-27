Sibyl Vane avaldas albumi "Vortex"

Eesti alternatiivroki ansambel Sibyl Vane avaldas 27. märtsil oma neljanda albumi "Vortex".

"Vortex" on bändi loominguliste vedurite, Helena Randlahe ja Heiko Leesmendi sõnul ennekõike loominguline dialoog, mitte kompromiss. Just see omavaheline dialoog on kujundanud albumi helilise ja sisulise selgroo.

"Selle albumi üks keskne mõte on kindlasti see, et ma ei peida end enam. "Vortex" lubas mul rääkida asjadest, mida varem võib-olla ei julgenud ega ka soovinud," ütleb Sibyl Vane´i laulev kitarrist ja kaasautor Helena Randlaht.

Bändi sõnul lähtub uus album ideest, et tänapäeva maailm on täis nähtamatuid endasse neelavaid keeriseid – veebikeskkondi, suhteid ja hirme, mis tõmbavad endasse ja ei lase edasi liikuda. Nad lisasid, et sageli on taoliseks vorteksiks agressiivsed arutelud, mis justkui ei lõpe ega vii kunagi osalisi edasi ning album ongi sellest, kuidas sellistesse keeristesse mitte kinni jääda, vaid neist läbi minna või neid vältida.

"Meie jaoks ei ole see lihtsalt lugude kogum. See on olnud pikk ja põhjalik protsess, kus paljud emotsioonid on leidnud endale muusikalise vormi. Meie tandem toimib nii, et emb-kumb meist toob algseks impulsiks saava algmaterjali, mille peale hakkame ühiselt looma tervikut. Helena on alati loonud sõnad ja vokaalipartiid. Aja jooksul on kujunenud minu rolliks nende ideede ja ühiste täienduste tervikuks muutmine, aga samas ka see, kuidas me oma kunstilisi otsuseid teeme või bändina edasi liigume," selgitas bändi bassist ja mänedžer Heiko Leesment.

Sibyl Vane lisas, et salvestusprotsessile läheneti tavalisele vastupidiselt. "Me ei ehitanud lugusid enam valmis instrumentaalsele vundamendile, nagu rokkmuusikas kombeks on, vaid peamiseks fookuses oligi Helena hääl, selle nüansid ja emotsionaalne kandvus."

"Vortex" on salvestatud aastatel 2024–2025 erinevates paikades üle Eesti. Albumi helirežissööriks oli Siim Mäesalu ning albumi mastering valmis Soomes Henkka Niemistö käe all. Albumi vokaalipartiide arranžeeringu eest vastutas laulja Haldi Välimäe, kelle juhtimisel ka vokaalipartiide salvestamine ja miksimine käis.

Kitarre saadavad uuel albumil ka süntesaatorid ja elektroonika, mille loomisesse panustasid Mattias Tirmaste ja Tarvi Kull.

Albumit esitletakse koos Läti ansambliga Purple Negative Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Riias.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

