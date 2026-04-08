Müürilehe filmikriitikute konkursi teema on sel aastal keskkond

Ulrich Seidl “Safari”
Ulrich Seidl "Safari" Autor/allikas: Ulrich Seidl Filmproduktion
Müürileht korraldab ka sel aastal filmikriitikute konkursi, kuhu sel aastal oodatakse arvustusi linateostest, mille fookuses on moel või teisel keskkond.

"Sõja ja majanduskriiside ajal kipub keskkond tähelepanu alt välja jääma. Loodus on inimelu alus ja kuigi kliimaprobleemidest on räägitud aastaid, pole sel teemal veel kaugeltki kõik öeldud. Kirjutada võib nii dokfilmidest kui ka teistest linateostest, mille põhiteemaks on keskkond, loodushoid või kas või linn kui ökosüsteem," tõi Müürileht konkursi kirjelduses välja.

Osalema on oodatud autorid, kes pole varem filmikriitikat avaldanud. Arvustus võib olla kuni 3500 tähemärki (koos tühikutega) pikk. Tööd tuleb saata e-posti aadressile filmikriitik@muurileht.ee hiljemalt 1. maiks. 

Parima arvustuse autorile on Eesti Filmi Instituut pannud välja 500-eurose stipendiumi. Lisaks annavad EFI ja Filmiarhiiv võitjale Arkaadri üheaastase tasuta ligipääsu. Teise koha autorile pakuvad Kino Sõprus ja Elektriteater tasuta kinokülastusi terveks aastaks. Kolmanda koha pälvinut ootab PÖFFi pass.

Varem on konkursil auhindu noppinud mitmed nüüdseks tuntud filmikriitikud või autorid nagu Ralf Sauter, Maria Helen Känd, Katharina Kala, Nele Volbrück, Johanna Rannik ja Rasmus Kuningas.

Toimetaja: Kaspar Viilup

