X!

Üllar Saaremäe toob Estonia lavale Kivirähki ja Kaumanni ooperi "Charon"

Teater
Estonias algasid Kaumanni ja Kivirähki ooperi "Charon" proovid
Teater

Rahvusooperis Estonia algasid proovid helilooja Tõnis Kaumanni uue ooperiga "Charon". Allilmas elava surematu paadimehe elulugu pärineb kirjanik Andrus Kiviräha sulest, müütilised seiklused toob publiku ette lavastaja Üllar Saaremäe ning lavastuse muusikajuht on Kaspar Mänd.

Vana-Kreeka müütidest tuttav paadimees Charon on aegade algusest saadik sõidutanud lahkunute hingi paadiga üle allilma jõe ning olnud surmajumal Hadese truu abimees. Ent ühel päeval satub tema paati teiste hingede seas imekaunis Niobe, ootamatult tärkab nende vahel armastus ja Charon tahab korraga olla hoopis muud kui seaduskuulekas – kõigi jumalate ja põrgukoer Kerberose kiuste.

"Mind on ikka ja jälle köitnud lood, kus jutustatakse mõne iidse müüdi või maailmakirjanduse kullafondi kuuluva teose kõrvaltegelaste lugu," märgib lavastaja Üllar Saaremäe. "Üheks parimaks näiteks võiks tuua Tom Stoppardi ja tema näidendi "Rosencrantz ja Guildenstern on surnud", kus Shakespeare'i "Hamleti" kõrvaltegelastest on saanud peaosalised. Midagi sarnast sünnib ka ooperis "Charon", mille keskmesse on toodud Orpheuse müüdist tuntud paadimees, kes surnute hingi üle Styxi jõe viib. Nüüd on meil võimalus näha ja mõista, kes see mees tegelikult olla võis. Uus müüt on sündinud," sõnas Saaremäe.

Andrus Kiviräha sõnul sobivad müüdid, jumalad ja muinasjutud ooperi kui žanri aluseks ideaalselt. "Mind alati üllatab, kui ooperi tegevus toimub kusagil büroos – minu jaoks on ooper ikka lugu jumalatest ja kangelastest." Libreto autor usub, et ehkki paljud müüdid on ajas kaduma läinud, pole välistatud, et just selline lugu Charonist kunagi tõesti olemas oli. Lisaks kinnitab Kivirähk, et ooper ei pea olema tingimata traagiline, vaid hoopis äge ja hea vimkaga lugu, mis pakub publikule rohkelt üllatusi.

Helilooja Tõnis Kaumann usub samuti, et ooper peaks olema kuulaja jaoks nauditav. "Minu jaoks on oluline, et muusika puudutaks inimest ka muul kui pelgalt intellektuaalsel tasandil. Seepärast meeldib mulle kirjutada muusikateatrile, sest ooperi suurte tunnete maailm annab selleks suurepärase võimaluse. Tekstile muusikat luues on mulle oluline, et tekst hakkaks justkui ise laulma, mitte et helilooja seda kunstlikult muusikasse suruks."

Nimikangelasena astuvad publiku ette Raiko Raalik või Tamar Nugis (Charon). Tema armastatu Niobe rollis on Kadri Raalik, Elena Brazhnyk või Kristel Pärtna. Teistes osades Priit Volmer või Mart Laur (surmajumal Hades), Karis Trass või Aule Urb (Leyla), Helen Lokuta või Juuli Lill (Sõdur), Heldur Harry Põlda või Rafael Dicenta (unejumal Hypnos), Reigo Tamm või Mart Madiste (Liigkasuvõtja) ning rahvusooperi koor ja sümfooniaorkester.

Lavastuse kunstnik on Jaanus Laagriküll, kostüümikunstnik Ketlin Saaremäe, valguskunstnik Rasmus Rembel, videokunstnik Rene Topolev, koreograaf Mehis Saaber ja dirigent Lauri Sirp.

Ooperi maailmaesietendus on 29. mail.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

"PSÜHHO"

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

13:36

New Yorgis avatakse Arvo Pärdi muusikast inspireeritud heliinstallatsioon

12:42

Tänavune Tallinn Music Week kogus 22 271 külastust

12:22

Hooaja viimase "Plekktrummi" külaline on Sirje Karis

10:09

Leida Rammo Linnateatri fondi stipendiumi pälvis Maiken Pius

10:05

Tallinnas algab heli, visuaali ja muusikatehnoloogia festival Commute

10:02

"Kiievi tort" pälvis Riia lühifilmide festivalil parima lühianimatsiooni auhinna

09:39

Sihtasutuse Tartu 2024 juhiks valiti Annela Laaneots

08:57

EKA tudengid viivad Milaano mööblimessile kümme kasepuidust tooli

08:52

08:05

Tõnis Mägi: öölaulupidu oli naiivne ja lapsik, aga päris asi

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

08:05

Tõnis Mägi: öölaulupidu oli naiivne ja lapsik, aga päris asi

15.04

Brigitte Susanne Hunt: suunamudija peab vastutama enda sõnade eest

08:52

12.04

Jaan Rekkor: tihti jääb teatris tunnustamata näitleja, kes mängib tähelepandamatult

15.04

Resident Advisori asutanud Eesti juurtega Paul Clement: mu vanavanemad elasid Sydneys Saaremaa elu

10:09

Leida Rammo Linnateatri fondi stipendiumi pälvis Maiken Pius

15.04

Indrek Hargla avaldas uue romaani "Mõrv Südalinna kultuurikeskuses"

15.04

Novod: Jaapani animatsioon on aasta-aastalt aina populaarsemaks läinud

08:57

EKA tudengid viivad Milaano mööblimessile kümme kasepuidust tooli

12:22

Hooaja viimase "Plekktrummi" külaline on Sirje Karis

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo