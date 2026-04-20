"Super Mario galaktika" oli kolmandat nädalat vaadatuim film Eesti kinodes

Kokku on kogupereanimatsioon toonud kinodesse üle 43 700 vaataja.

Kohe videomängu-kangelaste järel tuleb kosmosefilm "Ave Maria" Ryan Goslinguga peaosas, mis on viie linastusnädalaga kogunud 36 242 külastust.

Uue filmina jõudis tabeli kolmandale kohale õudusfilm "Lee Cronini muumia", mis kogus 2016 vaatamist.

Kodumaine "Svingerid 2" kogus 1007 külastust. Kokku on kodumaist komöödiat käidud kolme nädala jooksul vaatamas 18 044 korda.

Kolmandat nädalat on tabelis ka komöödiadraama "Hõissa, pulmad!", mida käis läinud nädalavahetusel vaatamas 1484 silmapaari. Kokku on filmi vaatamas käinud 11 208 inimest.

Teist nädalat kinolevis olev animatsioon "Rufus. Meremadu, kes ei osanud ujuda", mida vaadati nädalavahetusel 777 korda, kokku on film kogunud 2639 vaatamist.