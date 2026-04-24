Taavi-Peeter Liiv avaldas albumi "Uuel tänaval"

"Uuel tänaval" on salvestatud Tallinnas, Uue tänava, BSR ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia stuudiotes. Miksis ja masterdas José Diogo Neves, kaasa teevad Hyrr Innokent Vainola, Jon Mikiver ja Tiit Liblik.

Artisti enda sõnul domineerib uue albumi kõlapildis elektrikitarr. "Ilmselt istutasin alateadlikult oma ajju seemne, et tahan sellise kõlapildiga albumit teha, üleeelmisel suvel Tartus puhates. Sõitsin igal hommikul rattaga ujuma ja klappides mängisid The Strokes'i vanad lemmikud "Is This It" ja "Room on Fire". Ma mõtlesin: vau! Kui vaba ja vahetu muusika. Aasta hiljem, kui läks asjaks ja esimesed demodki valmisid, liitusid minuga stuudios Hyrr Innokent Vainola soolokidral ja Jon Mikiver trummidel," rääkis Taavi-Peeter Liiv.

Liivi eelmised albumid "Skorpion" ja "Absurd" ilmusid vastavalt 2022. ja 2020. aastal.

Albumi esitluskontsert toimub 29. mail. Koos Liiviga astuvad lavale Hyrr Innokent Vainola, Jon Mikiver ja Jan-Christopher Soovik. Külalistena astuvad üles noor indie-bänd Metropol ja DJ-duo Kurbade Tüdrukute Klubist.