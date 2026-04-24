X!

Taavi-Peeter Liiv avaldas albumi "Uuel tänaval"

Muusika
Taavi-Peeter Liiv ja bänd
Taavi-Peeter Liiv ja bänd Autor/allikas: Mia Tohver
Muusika

Muusik ja produtsent Taavi-Peeter Liiv avaldas reedel oma kolmanda albumi "Uuel tänaval".

"Uuel tänaval" on salvestatud Tallinnas, Uue tänava, BSR ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia stuudiotes. Miksis ja masterdas José Diogo Neves, kaasa teevad Hyrr Innokent Vainola, Jon Mikiver ja Tiit Liblik. 

Artisti enda sõnul domineerib uue albumi kõlapildis elektrikitarr. "Ilmselt istutasin alateadlikult oma ajju seemne, et tahan sellise kõlapildiga albumit teha, üleeelmisel suvel Tartus puhates. Sõitsin igal hommikul rattaga ujuma ja klappides mängisid The Strokes'i vanad lemmikud "Is This It" ja "Room on Fire". Ma mõtlesin: vau! Kui vaba ja vahetu muusika. Aasta hiljem, kui läks asjaks ja esimesed demodki valmisid, liitusid minuga stuudios Hyrr Innokent Vainola soolokidral ja Jon Mikiver trummidel," rääkis Taavi-Peeter Liiv.

Liivi eelmised albumid "Skorpion" ja "Absurd" ilmusid vastavalt 2022. ja 2020. aastal.

Albumi esitluskontsert toimub 29. mail. Koos Liiviga astuvad lavale Hyrr Innokent Vainola, Jon Mikiver ja Jan-Christopher Soovik. Külalistena astuvad üles noor indie-bänd Metropol ja DJ-duo Kurbade Tüdrukute Klubist.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Värsked artiklid

18:52

USA-s tegutsev kunstnik Riivo Kruuk viib Eesti motiivid suurtele seintele

15:53

Tiina Lokk Jõhvi filmikoolist: see on ka hea platvorm, kust inimesed saavad minna edasi õppima

15:29

Uue muusika reede: Madonna, Prince, Nublu, Triibupasta

15:22

Maria Peterson toob Ugalas lavale Moliere'i komöödia "Kvaliteetinimene ehk Kodanlasest aadlimees"

13:40

Kadri Voorand avaldas albumi "Songs to Hold You"

13:10

Suri Singer Vingeri pikaaegne trummar Rein Joasoo

12:06

Purga leidis pool miljonit laste õppekäikudeks kultuuriasutustesse

11:40

Sinijärve raamatusoovitused: Toomas Kall on üks kavalamaid sõnaseadjaid

10:08

Südalinna teater kuulutas välja konkursi loomingulise juhi ametikohale

09:21

Taavi-Peeter Liiv avaldas albumi "Uuel tänaval"

LOETUMAD

23.04

Evelin Võigemast lahkub Tallinna Linnateatrist

13:10

Suri Singer Vingeri pikaaegne trummar Rein Joasoo

23.04

Seattle'is tegutsevas KEXP raadiojaamas kõlab pidevalt ka Eesti muusika

23.04

Eestlaste koomiksiraamat valiti maailma 100 silmapaistvama pildiraamatu hulka

22.04

T1 keskuses suleti Cinamon kino

30.03

Selgusid Eesti filmi- ja teleauhindade nominendid

23.04

Doyle'i Sherlock Holmesi lood jõuavad tervikliku sarjana eesti keelde

21.04

Pärt Uusberg: mõtlesin paar kuud proovida ainult helilooja elu

15:29

Uue muusika reede: Madonna, Prince, Nublu, Triibupasta

20.04

Keelesäuts. Kuidas nimetada vestluskaaslast, kes pole inimene?

