Vihmar "Heinapalavikust": "Kes kardab Virginia Woolfi?" on sellest šnitti võtnud

Lavastus "Heinapalavik" on teater teatris tükk, kus ühes maamajas elava perekonna ja nende külaliste vahel hakkab hargnema ootamtusi täis suhete sasipundar.

"Perekond, kus ema on olnud kauaaegne näitlejanna, isa on olnud tunnustatud või mitte nii väga tunnustatud kirjanik, ja lapsed, kellest üks tahab olla kunstnik ja teine huvitub kirjandusest, kutsuvale endale külla seltskonna, kellega nad hakkavad mängima. Hakkavad külalisi ära kasutades oma probleeme lahendama," avas lavastaja Ingomar Vihmar näidendi sisu.

Osatäitja Andres Raagi sõnul on tegu väga kummalise perekonnaga. "Ja väga kummaliste külalistega. Milliste lootuste või ootustega need külalised tulevad? Ja kuidas see perekond nendega siis käitub," sõnas Raag.

Ingomar Vihmari sõnul oli Inglise kirjaniku Noel Cowardi enim lavastatud komöödias midagi erilist, mis teda paelus.

"Võib-olla on sellest näidendist šnitti saanud ka Albee oma "Virginia Woolfi" jaoks. Seal on tegelikult see sama lugu, et kutsutakse külalised ja siis hakatakse ennast välja elama," lisas Vihmar.

Cowardi näidendi tõlkis Anu Lamp. Lavale astuvad veel Kleer Maibaum, Meelis Rämmeld, Fatme Helge Leevald, Karl-Andreas Kalmet, Carita Vaikjärv jt.