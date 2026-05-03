Sirja-Liisa Eelma: mind huvitab kunstis vahepealsus

Pariisi Eesti saatkonnas on avatud Sirja-Liisa Eelma ja Alice Kase näitus "17 rue de la Baume", mis on kahe kunstniku esimene ühisnäitus. Mõte üheskoos näitus teha sündis kunstnikel Pariisis reisil olles.

Eelma sõnul seob neid Kasega minimalismitaotlus, vähese ja täpse otsimise soov. "Komplekti kokku pannes avastasime üllatusega kuivõrd hästi mingid teosed meil omavahel kokku klapivad," märkis ta.

Alice Kaselt on näitusel väljas üks suur maastik ja väiksemad tööd paberil. "Mul on tavaliselt vertikaalsed suured figuurid, aga siis ma avastasin, et mul on täpselt üks horisontaalne maastik, see minu ainuke horisontaalne suur töö ja see täpselt sobib siia ruumi," tutvustas kunstnik.

Hiljuti oli Kasel Tallinnas Vaal galeriis suur isikunäitus. "Kuna mul oli Vaal galeriis veel näitus üleval, siis mul ei olnud siia uusi töid ja ma pidin vanematest töödest komplekti tegema. Lõpuks ma hakkasin natukene põdema, et mul ei ole ühtegi värsket tööd ja siis ma viimasel hetkel võtsin lennukisse kolm pilti kaasa ja raamisin siin ära."

Alice Kask Autor/allikas: Krista Luts

Eelmad huvitab kunstis ja maalis teatav vahepealsus. "Kui ma räägin eelkõige värvist, siis ma tahan jõuda mingi sellise värvitoonini, mis ei ole ilmselge, mis ei ole ei üks ega teine, temas on erinevad potensiaalid saada üheks või teiseks, ta on mingi sulam. Seetõttu otsin mingeid toone, mis on toonide vahel," selgitas ta.

Kunstniku sõnul tuleb värvide vahepealsus tema töödesse ka visuaalsest intensiivsusest, küllusest ja paljususest, mis meid tänasel päeval ümbritseb ja mis aeg-ajalt muutub müraks.

"Mitte et igasugune küllus oleks müra, aga minu jaoks on seal mingisugune seos ja moment, millega ma ei tule toime. Seepärast ma otsin mingit vaikust ja justkui nagu tühjust ja soovin seda ka oma maalides luua. Mulle on tundunud, et see on ainuke asi, mida maalis on mõtet teha, sest neid pilte, jutustusi, draamat, anekdoote, põnevaid või vähem põnevaid lugusid, efekte on nii palju, et mulle tundub, et ma ei pea oma aega selle peale kulutama," avas Eelma.