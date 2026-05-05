Galerii: Met Gala keskendus moe ja kunsti suhtele

Tänavuse Met Gala teema "Costume Art" ("Kostüüm kui kunst") ning dress code "Fashion Is Art" ("Mood on kunst") keskendusid ideele käsitleda moodi kunstivormina, kus inimkeha toimib justkui lõuendina.

Teema lähtub kostüümiinstituudi näitusest, mis uurib riietatud keha kujutamist läbi ajaloo. Näitus toob esile moe rolli identiteedi, kultuuri ja eneseväljenduse kujundajana.

Met Gala, mis on üheks aasta suurimaks moesündmuseks, on heategevuslik ball, mida korraldatakse igal aastal mai esimesel esmaspäeval Metropolitani kunstimuuseumis New Yorgis. Möödunud aasta ball oli inspireeritud ülikonnamoest.