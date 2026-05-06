Eduard Vilde muuseumis esietendub Margus Kasterpalu lavastus "Igavikumehed"

Eduard Vildest ja Eduard Bornhöhest kõneleva näidendi on lavastanud Margus Kasterpalu, osatäitjad on Tõnu Oja, Külli Teetamm ja Meelis Rämmeld, kunstnik Marion Undusk.

Eeva Pargi sõnul sai näidendi kirjutamine alguse armumisest. "Kui ma andsin lubaduse teha Vilde muuseumis väikese ettekande Eduard Vildest, siis selgus, et tema puhul pole olemas midagi väikest ega tagasihoidlikku. Ja nii ma siis sukeldusingi ülepea esmalt ühte Eduardi ja siis juba ka teise - Eduard Bornhöhesse. Tutvumine kahe tädipoja elu ja loominguga oli aga nii kaasahaarav, et ühte neist armumine oli vältimatu ning paremat indu millegi uue loomiseks polegi vist olemas. Ja nii see näidend "Igavikumehed" sündiski," ütles kirjanik.

Margus Kasterpalu sõnul olid mõlemad Eduardid, aga eriti Vilde tema jaoks otsekui värske loominguline avastus. Lavastuses mängivad Vilde ja Bornhöhe malet, räägivad kirjandusest, naistest ja ühisest lapsepõlvest. "Igav hakkaks neil ju muidu seal igavikus," märkis lavastaja Kasterpalu.

Maikuus on Vilde muuseumis neli etendust, suvel saab etendusi näha Saueaugu teatritalus.