X!

Tartus algab alternatiivmuusika ja klubikultuuri festival Kauge

Muusika
Festival Kauge
Festival Kauge Autor/allikas: Kauge
Muusika

Laupäeval, 16. mail algab Tartus Peetri tehasekompleksis kolmas alternatiivmuusika ja klubikultuuri festival Kauge. Neljal laval astub üles 17 esinejat nii Eestist, Jaapanist kui ka Rumeeniast.

Kolmandat korda toimuv Kauge on programmijuhi Brett-Peter Rästase sõnul festivali senise ajaloo mahukaim ettevõtmine. Peetri tehasekompleksi tuuakse muusika-, kunsti- ja kultuuriprogramm, mis ühendab klubikultuuri, visuaal- ja installatsioonikunsti ruumilise eksperimenteerimisega.

Festivali peaesinejad on DJ Maria Jaapanist ning DJ Raresh Rumeenast. Eesti artistidest astuvad teiste seas üles Raul Saaremets, Kalev K, Fakign, Kersten Kõrge, Kiimsaks, Rii, Klmn jpt. Lisaks öisele muusikaprogrammile ootab külastajaid päevane kultuuriprogramm ettekannete ja aruteludega, kuhu on sissepääs tasuta.

Päevases kavas on teemadeks taaskasutus festivali ruumiloomes, DJ-tamine kui arhiveerimine, 90ndate Eesti reivikultuuri kõrvutamine tänapäevaga ning klubikultuuri mõjud ühiskonnale ja indiviidile.

Festlivali kunstiline juht on Ursula Ainso. Kunsti, visuaale ja installatsioone tegid Lauri Miller, Raluca Mănăilă, Kuutipsud, Kreat Minds, Melani Telliskivi, Anu-Kristel Unt, Henri Tabur.

Festivali lõpetab hommikune järelpidu Emajõe lokaalis Sulps, mis algab pühapäeval kell 8.00.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Samal teemal

KONTSERTÜLEKANNE

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

13:44

Festival Tartu Punch avalikustas terve põhiprogrammi

13:15

Tartus algab alternatiivmuusika ja klubikultuuri festival Kauge

11:48

Sinijärve raamatusoovitused: Fääri saarte luule ja armastuskiri raamatukogudele

11:25

Arvustus. Kellel on õigus nõuda kohta päikese all?

10:29

Cannes'i päevik #3: "Tiinerite seks ja surm Miasma suvelaagris" on üks aasta tippe

09:51

BFM-i direktoriks pürgivad Ivo Lille ja Riho Västrik

08:18

Egon Nuter: venekeelne teater võiks samuti suvel Eestit mööda ringi rännata

14.05

Galerii: rahvaste muuseumis avati sisserändajate kogemusi peegeldav näitus

14.05

Eesti loobus osalemast Veneetsia kunstibiennaali rahvahääletusel

14.05

Pärnu Linnagalerii uus näitus uurib inimese ja keskkonna vaheliste piiride hääbumist

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

14.05

OMD solist Andy McCluskey: müüsime miljoneid plaate, aga endal polnud mitte midagi

14.05

Eesti loobus osalemast Veneetsia kunstibiennaali rahvahääletusel

14.05

Esimesel jalgpalli MM-i finaali vaheajašõul esinevad Shakira, Madonna ja BTS

13.05

Vabamu uus juht on Maarja Merivoo-Parro

10:29

Cannes'i päevik #3: "Tiinerite seks ja surm Miasma suvelaagris" on üks aasta tippe

13.05

Jaanus Rohumaa toob teater Nuutrumis lavale poeetilise draama "Tundekasvatus"

14.05

Otseülekanne kell 18: ERSO hooaja lõppkontsert "Ungari tantsud"

14.05

Galerii: festivali Koolitants 32. hooaeg kulmineerus Jõhvis

14.05

Cannes'i päevik #2: kohtumine Peter Jacksoniga

08:18

Egon Nuter: venekeelne teater võiks samuti suvel Eestit mööda ringi rännata

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo