Tartus algab alternatiivmuusika ja klubikultuuri festival Kauge

Laupäeval, 16. mail algab Tartus Peetri tehasekompleksis kolmas alternatiivmuusika ja klubikultuuri festival Kauge. Neljal laval astub üles 17 esinejat nii Eestist, Jaapanist kui ka Rumeeniast.

Kolmandat korda toimuv Kauge on programmijuhi Brett-Peter Rästase sõnul festivali senise ajaloo mahukaim ettevõtmine. Peetri tehasekompleksi tuuakse muusika-, kunsti- ja kultuuriprogramm, mis ühendab klubikultuuri, visuaal- ja installatsioonikunsti ruumilise eksperimenteerimisega.

Festivali peaesinejad on DJ Maria Jaapanist ning DJ Raresh Rumeenast. Eesti artistidest astuvad teiste seas üles Raul Saaremets, Kalev K, Fakign, Kersten Kõrge, Kiimsaks, Rii, Klmn jpt. Lisaks öisele muusikaprogrammile ootab külastajaid päevane kultuuriprogramm ettekannete ja aruteludega, kuhu on sissepääs tasuta.

Päevases kavas on teemadeks taaskasutus festivali ruumiloomes, DJ-tamine kui arhiveerimine, 90ndate Eesti reivikultuuri kõrvutamine tänapäevaga ning klubikultuuri mõjud ühiskonnale ja indiviidile.

Festlivali kunstiline juht on Ursula Ainso. Kunsti, visuaale ja installatsioone tegid Lauri Miller, Raluca Mănăilă, Kuutipsud, Kreat Minds, Melani Telliskivi, Anu-Kristel Unt, Henri Tabur.

Festivali lõpetab hommikune järelpidu Emajõe lokaalis Sulps, mis algab pühapäeval kell 8.00.