Keelenupp. Ikka taotlege ja töötage

Sõnad taotlema ja töötama on astmevahelduseta sõnad, mis tähendab, et nende tüvi jääb kõikides pööretes alati samaks, kirjutas Riina Pohlak keelenupus.

EKI teatmiku artiklis "Pööramine: normingud ja tegelik kasutus" käsitletakse sõnade julgema, naasma, taotlema ja töötama pööramist.

Emakeele Seltsi keeletoimkond on 16.11.2022 teinud julge otsuse – sõna julgema tugevaastmeliste vormide (julgenud, julgetud, julgetakse jt) kõrval on normingukohased ka nõrgaastmelised vormid (julenud, juletud, juletakse jt).

Kas järgmiseks muudetakse normingupäraseks taotlema ja töötama nõrgaastmelised vormid? Kõnekeeles on väga levinud, et keegi on midagi taodelnud (peaks olema taotlenud) või on pikka aega töödanud (peaks olema töötanud). Ulatuslik norminguvastane kasutus kriibib nii silma kui ka kõrva. Esitan mõne internetileiu ja pakun välja parandusvõimalused.

Vahemik, mis perioodi eest kuluhüvitist taodeldakse. → taotletakse

Ettevõtluse alustamise toetus (EVAT) on Eesti Töötukassast taodeldav ettevõtlustoetus → taotletav

Kodavere Pärimuskeskus (KPK) on taodelnud oma tegevuste jaoks toetust mitmest programmist ja toetusmeetmest. → taotlenud

Stockmanni ristmikul ei töödanud foorid. → ei töötanud (Delfi TV, 18.07.2012)

Alates 1960ndatest oli ta peamiselt sõjafotograaf, töödates ajakirjale Sunday Times. → töötades

Taotlema-töötama astmevahelduseta käänamisest on räägitud-kirjutatud palju. Sõnad taotlema ja töötama on astmevahelduseta sõnad, mis tähendab, et nende tüvi jääb kõikides pööretes alati samaks: taotlema, taotleda, taotleti; töötama, töötatakse, töötanud.

Mida rohkem norminguvastast varianti kuuleme-näeme, seda enam see kinnistub. Taotlema ja töötama tegelikku kasutust tuleb jätkuvalt jälgida, muidu võivad süveneda nihked norminguvastasuse, täpsemalt nõrgeneva astmevahelduse poole. Taotlegem korrektset keelekasutust ja töötagem ilusa eesti keele nimel.

