Galerii: Vernissage galeriis avati Jüri Mildebergi näitus "Hingedeusk"

Vernissage galeriis avati Jüri Mildebergi näitus „Hingedeusk
Alates 29. maist on Tallinnas Vernissage galeriis avatud Jüri Mildebergi näitus "Hingedeusk", mille põhiosaks on autoritehnikas arhailised maskid. Teise osa moodustavad graafilised illustratsioonid Argo Moori samanimelisest raamatust.

Mildebergi teosed loovad dialoogi Argo Moori raamatu teemadega, mis käsitlevad meie esivanemate maailmatunnetust, hingeuskumusi ning inimese suhet nähtava ja nähtamatu maailmaga. Raamat on sündinud püüdest mõista, kuidas meie esivanemad maailma kogesid ja mõtestasid. Autor käsitleb animismi mitte üksnes usundina, vaid dialoogina mitteinimliku maailmaga – kivide ja mulla, tuule ja tule, puude, lindude, loomade, vaimude ning kõige sellega, mida inimene on enda ümber tajunud elusa ja tähenduslikuna.

Jüri Mildeberg on vabakutseline maalija, graafik ja illustraator. Ta on illustreerinud raamatuid ja ajakirju, loonud originaaltehnikas skulptuure, valmistanud eksliibriseid ning joonistanud karikatuure. Tema teoseid leidub nii Eesti Rahvusraamatukogu kunstikogus, Eesti Lastekirjanduse Keskuse illustratsioonikogus kui ka erakogudes Eestis ja mujal maailmas. 2025. aastal pälvis Jüri Mildeberg kunstihoone kevadnäitusel publikupreemia seeriaga "Aivo", "Raivo" ja "Toivo", mis on osaliselt eksponeeritud ka käesoleval näitusel.

Näitus jääb Vernissage galeriis avatuks 1. juulini.

Toimetaja: Karmen Rebane

