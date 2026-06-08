Loomingu Raamatukogus ilmus Guillaume Apollinaire'i valikkogu "Süda Kroon Peegel"

Guillaume Apollinaire (1880–1918) oli prantsuse luuletaja, 20. sajandi alguse Pariisi avangardi võtmefiguur, kes tutvustas sündivaid kunstisuundi, sõnastas visioone, asutas ajakirju ja viis inimesi kokku. Ta jäi oma luules truuks klassikalise haridusega omandatud põhimõtetele, ent oli kujundikeeles nii moodne ja otsinguline, käies lõputu huviga läbi kõik valdkonnad, kus parasjagu midagi värsket toimus.

Värskest valikkogust leiab nii Apollinaire'i noorpõlveluulet, armastuslaule, pilte linnaelust, rindeluuletusi, kuulsaid piktogramme kui ka prohvetlikke sõnumisi. Luuletustele järgneb lühikeseks jäänud elu lõpuperioodil ette kantud manifest "Uus vaim ja luuletajad", kus ta sõnastab nägemuse kunstnike rollist maailma kujundamisel.

Raamatut saadab koostaja ja tõlkija Paul-Eerik Rummo järelsõna Apollinaire'i elust ja loomingust.

KATKENDID

Sügiskrookused

Sügiskrookustesse karjamaal mürk kogunend

Lehmad mäletsedes

Pikkamisi hukutavad end

Need õied toonilt sireljad kui sõõrid ümber silme

Aasale suvelõpuks andnud sama ahvatleva ilme

Kui sinu silmade violetlik varjund

Mis minu elu ruttamatult mürgitama harjund

Hulk lapsi käratsedes mängides suupilli

Tormab koolist ürbid üll ja korjab lilli

Mis nende emade ja nende tütardegi moodi

Ja toonilt kui su silmalaud mis hooti

Pekslevad lilledena tuules mis on hull

Karjane vaikselt laulab minekul

Ja lehmad aeglased kes sügiseselt ammuvad

Siit hukutavalt õitsvailt maadelt ära sammuvad

André Salmoni abiellumisel ette loetud luuletus

13. juuli 1909

Täna hommikul lippe nähes ei öelnud ma endale

Näe need on vaeste rikkalikud rõivad

Või demokraatlik vaoshoitus varjab nendega oma valu

Või auväärne vabadus kutsub meid olema nagu

Lehestik oo taimne vabadus oo ainus vabadus maa peal

Või majad on leekides sest me läheme jäädavalt ära

Või need rutakad käed homme töötavad meie kõigi heaks

Või koguni kes ei osanud elust mõnu tunda need poodi üles

Või koguni maailm tehakse uueks kui vallutada tagasi Bastille

Mina tean et maailma loovad uueks vaid need kelle toetuspind on poeesia

Pariis on ehtes sest seal abiellub minu sõber André Salmon

Me kohtusime kuskil armetus keldrikõrtsis

Me kummagi noores eas

Tegime suitsu kuued kehvad ootasime koitu

Lummatud lummatud sõnadest mille tähendust tuleb muuta

Petetud petetud nagad kes ei mõistnud veel naerda

Laud kahe klaasiga hakkas surema heitis meile Orpheuse viimase pilgu

Klaasid kukkusid purunesid

Ja me õppisime naerma

Siis läksime teele kui huku ja hävi palverändurid

Läbides tänavaid läbides maid läbides mõistust

Nägin teda uuesti kuskil jõekaldal vees heljus Ophelia

Kes veelgi heljub valgena vesirooside vahel

Tema läks minema ümbritsetuna kaameist Hamleteist

Mängides vilespillil hullumeelsuse viise

Nägin teda uuesti ühe vene mužiki surivoodi ees palveid lugemas

Imetledes lund mis oli kui alasti naised

Nägin teda uuesti tegemas mõndagi nondesamade sõnade auks

Mis muudavad laste palgeid ja ma nimetan siin seda kõike

Minevikku ja Tulevikku sest abiellub minu sõber André Salmon

Rõõmustagem kuid mitte seepärast et me sõpruse jõgi on teinud meist viljakad

Kaldaäärsed maad mille külluslikke saake ihalevad kõik

Ei ka seepärast et taas kord heidavad me klaasid meile sureva Orpheuse pilgu

Ega seepärast et oleme kasvanud nii palju et me silmi võidakse pidada taevatähtedeks

Ega lippude pärast mis plagisevad kodanike akendel kes on juba terve sajandi rahul et

neil on elu ja väikesed asjad mille eest seista

Ega sellegi pärast et poeesia toel on meil võim sõnade üle mis rajavad Universumi ja lammutavad ta koost

Ega seepärast et me võime nutta naeruväärsuseta ja et me oskame naerda

Ega seepärast et suitsetame ja joome nagu toona

Vaid rõõmustagem et tule ja poeetide ülemjuhataja

Armastus mis täidab samuti kui valgus

Kogu tahke ruumi vahel tähtede ja planeetide

Armastus tahab et täna abiellub mu sõber André Salmon