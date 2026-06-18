Räppar Raul avaldas debüütprojekti "Raulkoor"

Raul ehk Johannes Parman avaldas teisipäeval oma esimese pikema kogumiku "Raulkoor".

Artisti enda sõnul on "Raulkoor" tema manifest muusikalisel kujul. Miksteibiks tembeldatud plaadilt leiab 15 lugu ja ühe lisaloo, mis vältavad kokku 39 minutit.

"Kuigi projekti võiks paigutada hiphopi ning räpi sfääri alla, siis leiab 15 erineva loo seast helisid ka perifeeriast ja mixtape keeldub jäämast truuks ühele kindlale stiilile," rääkis artist ise.

Lugusid kannab suuremas osas Raul ise, kuid kahel palal on ta teinud koostööd ka teiste muusikutega. Lugu "Uus ajastu" valmis koos Kreemikastiga ehk ühe poolega art pop'i duost Megamega Superstar. Projekti viimane lugu "Manitsus" on aga sündinud koos JohnnyDebiiliga.

Rauli sõnul on ta lugude sisu üldiselt positiivne ning ta üritab vältida estonglish'i kasutamist. Ta lisas, et erinevate lugude vahel on ära tunda ka intertekstuaalsust ning sarnaseid motiive, mis tulenevad Rauli automaatluule-meetodist.

Muusiika tegemist alustas Raul ehk Johannes Parman juba gümnaasiumis. Tema esimene lugu "Mainäe" koos Marpsi ja Villemdrillemiga ilmus 2020. aastal. Loo produtsent oli Boipepperoni.

Üle nädala teisipäeviti juhib Raul Legendaarses raadios ka saadet "Raul FM", kus ta mängib pöörast underground räppmuusikat üle maailma ent annab ülevaate ka Eesti maastikust.