Galerii: Hiiumaa toimus 19. korda Sõru Jazz

18.–21. juunini toimus Hiiumaal 19. korda festival Sõru Jazz, mis tõi Sõru ja Orjaku sadamasse ning Emmaste kirikusse sajad muusikasõbrad.

Festivali avapäeval astusid Orjaku sadamas üles Johannes Laas trio ning Liina Tralla, Lauri Räpp, Marek Talts ja Peedu Kass.

Reedel täitsid teiste seas Sõru paadikuuri Joel Remmel trio, Mingo Rajandi koos Josefiina Vannesluoma ja Juho Valjakkaga, Liisi Koikson, Marianne Leibur ja Anna Pärnoja kavaga "Kummardus Joni Mitchellile" ning Kvintetlus koos Siim Aimla ja Toomas Vanemaga.

Üle mitmete aastate jõudis festivalile esinema ka orkester. Festivali üheks kõrghetkeks kujunes Kadri Voorandi ja Mihkel Mälgandi koostöös Tallinna Kammerorkestriga antud hilisõhtune kontsert.

Laupäevane programm pakkus nii looduses liikumist kui ka eriilmelisi kontserte. Päev algas RMK matkaga ning õhtul astusid publiku ette Keelepeksjad, Aavik duo, Erki Pärnoja kavaga "Rumba", Taanis tegutsev Karmen Rõivassepp kvartett, Jaco Pastoriuse loomingule pühendatud eriprojekt ja ansambel Sadu. Festivali lõpetas pühapäeval Emmaste kirikus Mari Jürjens.

Festivali korraldaja Guido Kanguri sõnul kinnitas festival taas, et Sõru Jazz on kohtumispaik, kus sünnivad erilised muusikalised elamused ja kordumatud mälestused. "Täname omalt poolt kõiki, kes aitasid muuta 19. Sõru Jazzi nii meeldejäävaks," lausus ta.