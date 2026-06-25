Näitusel on väljas on mitukümmend šellakplaate mängivat vändaga grammofoni aastatest 1903–1938. Muu hulgas on näitusel ka neli haruldast, 1920.–1930. aastate vahetusel Eestis valmistatud grammofoni Estella, Heling, Columbus ja Ennak, mille muuseum restaureeris ja esimest korda avalikkuse ette tõi.

Lisaks saab vaadata ka grammofoni eellasi – 19. sajandi teisel

poole plekkplaadimängijat ja trumliga mängutoosi, mille saab külastajatele

soovi korral ka tööle panna.

Väätsa jalgrattamuuseumis näeb haruldasi grammofone Autor/allikas: Eesti jalgrattamuuseum

Samuti on avatud muuseumi püsiekspositsioon, mis kajastab jalgratta

ajalugu Eestis, kus on välja pandud ligi 200 ajaloolist jalgratast. Lisaks näeb teise maailmasõja eelset väiketehnikat – kirjutusmasinaid, arvutusmasinaid, telefone ja muud.

Grammofoninäitust saab külastada jalgrattamuuseumi piletiga muuseumi lahtiolekuaegadel ja muudel päevadel eelneval kokkuleppel.