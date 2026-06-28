Galerii: Otepääl toimus kümnes Retrobest festival

Kahepäevasel festivalil astusid lavale endine Spice Girlsi liige Melanie C, 2 Quick Start, Safri Duo, Koit ja Maarja, Dieter Bohlen, Kristjan Hirmo, Caater, Günther, Masterboy, Da Hool, Nancy, Anne Veski, Eagle Eye Cherry, Smilers, Rauno Märks, Justament, Ian Van Dahl, Christo Rääbis, Ahto Kalda, DJ Jorma Riivald, DJ X, Double You ja Alari Kivisaar.

Lisaks muusikale on nostalgiline ka külastajate riietus. Festivalile on omaseks saanud, et külastajad riietavad ennast kirevatesse 80-ndatest ja 90-ndatest aastatest inspireeritud kostüümidesse.