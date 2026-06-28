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Galerii: Otepääl toimus kümnes Retrobest festival

Muusika
Retrobest 2026 teisel päeval astus lavale endine Spice Girlsi liige Mel C
Retrobest 2026 teisel päeval astus lavale endine Spice Girlsi liige Mel C Autor/allikas: Rauno Liivand
Muusika

Reedel ja laupäeval toimus Otepääl kümnendat korda nostalgiafestival Retrobest.

Kahepäevasel festivalil astusid lavale endine Spice Girlsi liige Melanie C, 2 Quick Start, Safri Duo, Koit ja Maarja, Dieter Bohlen, Kristjan Hirmo, Caater, Günther, Masterboy, Da Hool, Nancy, Anne Veski, Eagle Eye Cherry, Smilers, Rauno Märks, Justament, Ian Van Dahl, Christo Rääbis, Ahto Kalda, DJ Jorma Riivald, DJ X, Double You ja Alari Kivisaar.

Lisaks muusikale on nostalgiline ka külastajate riietus. Festivalile on omaseks saanud, et külastajad riietavad ennast kirevatesse 80-ndatest ja 90-ndatest aastatest inspireeritud kostüümidesse.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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