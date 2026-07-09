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Suri laulja Bonnie Tyler

Muusika
Bonnie Tyler 2017. aastal Eestis.
Bonnie Tyler 2017. aastal Eestis. Autor/allikas: Pressimaterjalid
Muusika

Laulja Bonnie Tyler suri 75 aasta vanuselt, vahendab BBC.

"Bonnie perekond ja meeskond teatavad murtud südamega, et Bonnie suri eile õhtul ootamatult Portugali haiglas haiguse tõttu, mille pärast ta ravil viibis," avaldati neljapäeval Bonnie Tyleri ametlikul kodulehel. "Avaldame peagi lisainfot, kuid palume praegu privaatsust selle tragöödiaga tegelemiseks."

Tyler pandi mais pärast Portugalis tehtud erakorralist sooleoperatsiooni kunstlikku koomasse. Eelmisel kuul ütles tema pressiesindaja, et ta pole enam koomas, kuid on endiselt väga haige ja intensiivravil.

1951. aastal sündinud Bonnie Tyler alustas muusikukarjääri 1970. aastate keskel ning tõusis rahvusvahelisse tuntusse 1977. aasta hitiga "It's a Heartache".

Suurima edu tõi talle aga 1983. aastal ilmunud "Total Eclipse of the Heart", mis jõudis edetabelite tippu mitmes riigis ja on jäänud üheks aegade tuntuimaks popballaadiks. Samal aastal ilmunud album "Faster Than the Speed of Night" oli esimene naissooloartisti album, mis tõusis Suurbritannia albumiedetabeli esikohale.

Tyleri tuntumate lugude hulka kuuluvad ka "Holding Out for a Hero", "Lost in France" ja "If You Were a Woman (And I Was a Man)".

Rohkem kui viie aastakümne jooksul andis Bonnie Tyler välja ligi 20 stuudioalbumit, müüs miljoneid plaate ning jätkas esinemist ka hilisematel aastatel. 2013. aastal esindas ta Ühendkuningriiki Eurovisiooni lauluvõistlusel looga "Believe in Me".

Toimetaja: Karmen Rebane

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