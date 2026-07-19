Sõprus avab augustis Harjumäel suvekino

Suvekino valikuga tutvustab Sõprus näpuotsaga ka sügiseplaane. 21. augustil näeb Sõpruse kinolinalt tšiili müstiku Alejandro Jodorowsky filmi "Püha mägi" (1973).

22. augustil linastub koostöös 30. sünnipäeva tähistava Pimedate Ööde filmifestivaliga norralase Bent Hameri komöödia "Köögilood" (2003).

Programmi lõpetab 23. augustil pühapäeva õhtul Robert Zemeckise "Forrest Gump" (1994) austusavaldusena kõigile samal nädalavahetusel linnas end ületanud raudmeestele ja -naistele.

Kõik seansid algavad peale päikeseloojangut orienteeruvalt kell 21.30. Kõik filmid linastuvad originaalkeeles ning eesti- ja ingliskeelsete subtiitritega ja igale seansile eelneb sissejuhatus.

Mõned päevad enne kolib Sõprus üheks õhtuks suvekinoga ka Lasnamäele.

Möödunud aastal võis Sõpruse suvekino külastada Rotermanni kvartalis, aasta enne seda Telliskivi kvartalis.