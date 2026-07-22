Ellerhein võidutses rahvusvahelisel koorikonkursil USA-s

Konkurss tõi koorile kolm auhinda: esikohad saavutati klassikalise ja folkmuusika kategooriates, teine koht gospelmuusika kategoorias. Ühtlasi hinnati kõiki Ellerheina tulemusi kulddiplomi väärilisteks.

Koori peadirigendi Ingrid Kõrvitsa sõnul sai nii Ellerheina esitus kui repertuaar palju positiivset tagasisidet žüriilt ja publikult. Rõõm oli tutvustada rahvusvahelisele kooriringkonnale head Eesti koorimuusikat heliloojatelt Veljo Tormis, Urmas Sisask ja Arvo Pärt. Mulle väga meeldis ka selle festivali atmosfäär, kus nii lauljad kui ka kooride juhendajad said väga palju omavahel koos aega veeta, suhelda ja musitseerida," rääkis Kõrvits.

"Selle festivali korraldus oli täielik tipptase" rääkis Ellerheina mänedžer Liina Joonas-Teder, "Oli tunda, et seda on korraldatud juba pikka aega: iga detail oli meeskonnal läbi mõeldud, kõik toimis nagu kellavärk. Suur rõõm oli saada sellest osa!"

Golden Gate International Choral Festival on tähtsaim ja suurim laste- ja noortekooridele suunatud festival-konkurss Ameerika Ühendriikides. Seda on korraldatud alates 1991. aastast ja toimus sel aastal 13. korda.

Sel aastal osales festivalil koore 13 eri riigist üle maailma. Korraldajate sõnul pole festivali ajaloos olnud nii kõrge tasemega konkurssi kui tänavune.

Tütarlastekoor Ellerhein kuulub Tallinna Huvikeskus Kullo kollektiivide hulka ja tähistab algaval hooajal oma 75. sünnipäeva.