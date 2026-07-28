Eik avaldas debüütluulekogu "Mis edasi, see alles selgineb"

Värskelt ilmunud debüütkogus saavad kokku nii juba tuntud värsid kui ka avaldamata sahtlimaterjal. Eik sõnas, et on seda hetke oodanud viimased 12 aastat , sest eesti keelel ja sõnadel on tema loomingus keskne roll.

"Tahes-tahtmata jutustavad need tekstid suuresti üleskasvamisest ja mingist seletamatust üksinduse-üksilduse tundest, mis mu põlvkonda saadab. Igaüks on oma inforuumis, sageli päris oma kambata, meeletu kiirusega muutuvas maailmas, kus justkui on kõik mugavam kui eales varem, aga samas ebakindel, eelarvamuslik, õnnetukstegev. Samal ajal üritan ikka olla lollilt optimistlik – mis edasi, see alles selgineb," lausus Eik.

Kogumiku on toimetanud Helena Läks ja kujundanud Triinu Kööba, välja andnud kirjastus Puänt. Kogumiku esitlus toimub sügisel.