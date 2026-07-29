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Riias toimuma pidanud Pitbulli kontsert jääb ära

Muusika
Pitbull
Pitbull Autor/allikas: Live Nation
Muusika

Kolmapäeval Riias Mežaparksis toimuma pidanud Pitbulli kontsert jääb tehniliste probleemide tõttu ära, teatas korraldaja.

"Anname teada, et 29. juulil Riias Mežaparksis toimuma pidanud Pitbulli kontsert jääb ettevalmistuste käigus laval ilmnenud tehniliste probleemide tõttu ära. Lava ei ole ette nähtud aja jooksul võimalik ohutuks muuta ja seetõttu ei saa kontsert toimuda," teatas Live Nation pressiteate vahendusel.

Piletiomanikega on otse e-posti teel ühendust võetud ning täpsem teave on neile edastatud personaalselt.

Toimetaja: Karmen Rebane

kirjandusministri juures

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