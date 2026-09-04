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Tartus esitleti esimest tänapäevast võru keele grammatikat

Kirjandus
Foto: TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Kirjandus

Tartus esitleti esimest tänapäevast võru keele grammatikat, mis kirjeldab võru keele struktuuri ja hääldust erinevates kõnelemise piirkondades.

Teose valmimine võttis aega üheksa aastat, selle andis välja Võru Instituut ja koostas Tartu ülikooli eesti keele lektor Helen Plado. Eelmine võru keele grammatika ilmus Wiedemanni sulest aastal 1864. 

Raamatu kirjutamisel on kasutatud olemasolevaid uurimusi, kuid nende valdkondade kirjeldamiseks, mille kohta uurimusi ei leidu, TÜ eesti murrete korpust, aga ka võru keelenäiteid sisaldavaid tekstikogumikke ja tänapäevast keelt sisaldavaid Võru Instituudi koostatud korpuseid.

Grammatika kirjutamisel on lähtutud eelkõige Rõuge, Vastseliina ja Põlva kihelkonna keelekasutusest ja ka võru standardkeelest, kuid raamatus on esitatud ohtralt näiteid ja märkusi võru keele grammatika piirkondliku varieerumise kohta. Võimalusel on kirjeldatud ka keele põlvkondlikku varieerumist.

"Selle raamatu üks eesmärk on see, et see toetaks ka õpetajaid, et nad saaksid tuge oma õpetuses, sest meil ei ole ka korralikku võru keele õpikut, ühtset. See annab ka võimaluse selle õpiku grammatika osa looma hakata, kirjutama hakata, ja aitab ka toetajaid, kes mingil määral veel keelt oskavad, aga võibolla vajavad üldpildi kinnistamist. Sealt raamatust kindlasti leiab seda tuge," rääkis Plado "Aktuaalsele kaamerale".

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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