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Karis: Arvo Kruusemendi looming kujunes meie rahva vereringeks

Film
Arvo Kruusement
Arvo Kruusement "Kevade" võtetel Tootsi ahjuroobi kuumutamise stseeni filmimas. Autor/allikas: Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum / MUIS
Film

President Alar Karis meenutas kolmapäeval surnud Arvo Kruusementi kui loojat, kelle filmid ühendavad põlvkondi.

Karis kirjutas sotsiaalmeedias, et Arvo Kruusement oli režissöörina üks eestlaste identiteedi loojaid.

"Tema "Kevade", "Suvi" ja "Sügis" andsid näo Lutsu arhetüüpidele, kujundasid kujutluspildid ajastutest ning eestlastest, nende filmide tsitaate teatakse põlvkonniti tänini, need ühendavad meid," kirjutas president.

"Tema kompromissitus, terav vaist, tundlik meel ja koostöö meie parimate heliloojatega tagas tema filmide ajatuse, tagas loomingu, mis kujunes meie rahva vereringeks ja mäluks. Suur tänu selle töö eest, Arvo Kruusement."

Toimetaja: Karmen Rebane

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