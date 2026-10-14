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Florian Wahl avaldas albumi "Rahutuvi"

Muusika
Florian Wahl
Florian Wahl Autor/allikas: Gea Kumpel / ERR
Muusika

Florian Wahl avaldas uue albumi "Rahutuvi", mille 14 lugu käsitlevad ühiskondlikke ja poliitilisi teemasid ning identiteedi ja ühtsuse küsimusi.

"Rahutuvi" lugudes põimuvad albumi tutvustuse kohaselt muu hulgas geopoliitika, furry-kultuur ja ühiskondlikud hoiakud. Võrreldes eelkäija "Flo Raadioga", mille loomisel kasutati tehisintellekti, ei ole uuel albumil artisti sõnul tehisintellekti abi kasutatud.

Ka Wahli varasemat loomingut iseloomustab eri muusikastiilide, huumori ja ühiskonnakriitiliste teemade ühendamine. Tema eelmiste albumite hulka kuuluvad "Flo Raadio" (2024), "Intellikõnts" (2023), "Katarsis garanteeritud" (2022) ja "Destiny Waltz" (2021) ja "14" (2016).

Värskel kauamängival teeb külalisena kaasa räppar Raul, kes osaleb kahel lool.

Toimetaja: Karmen Rebane

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