R2 Nädala plaat Bring Me The Horizon "Amo" (RCA)

Siin on number 1 rockalbum kogu maailmas ja aasta rockiplaadi kandidaat. "Amo" (muide, portugali keeles armastus) on nende kuues ja juba modernne klassika, sest UK kõige populaarsem rockbänd on teinud asja, mis laiendab žanripiire lausa käsitlematul moel.

Elektroonika, hiphop, klassikaline rock, metalcore, pop ja palju-palju muud koos. Võib ju tunduda on suvaliselt kokku visatud plätserdisena - ometi see pole üldse nii, BMTHi enda poolt produtseeritud teos on selles ultraeklektilisuses hoopis supertervik.

"Amo" on kindlasti uue ajastu algus grupi jaoks, kuid võimalik, et laiema fenomeni koidik kaasaegses rokis.