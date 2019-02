Hariduselus on üks lünk, millest isegi ei räägita, sest sellele pole lahendust: õpilaste haigusi käsitletakse süsteemiveana, mistõttu peavad haigestunud lapsed tegema järele kõik vahepealsed kontrolltööd. Sellepärast lähevad nad aga kasvõi haigena kooli, et mitte õpperongist maha jääda, ütleb Valner Valme Vikerraadio päevakommentaaris.

Art Leete kirjutab selle nädala Sirbis, et animistlik maailmapilt on kätketud igapäevastesse lugudesse ja toimingutesse.

Mihhail Trunin kirjutab selle nädala Sirbis, et poliitilise sõnumi esitamine kunstivahenditega on julge ja üllas, kuid ohtlik – eeldab ju kunstiline tekst ilmtingimata tõlgendusvõimalusi.

Kuna Rainer Vakra on väitnud, et ei ole plagieerinud oma diplomitööd, vaid jõudnud iseseisvalt samade tulemusteni, meenub kirjandusklassika.

