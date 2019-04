Filmikriitik Laurence Boyce: Briti 1970. aastate autorikino oli vastus sellele ajastule

Laurence Boyce tõdes "Aktuaalses kaameras", et eriprogramm "God Save England" koosneb filmidest, mis mõjuvad vastusena sellele ajastule. "Vastus Suurbritannia kohale maailmas, mida mõeldi sõja lõpust, kasinusest, Põhja-Inglismaast, see kõik on neis 1970. aastatel valminud filmides olemas," ütles ta ja lisas, et filmid, mida näeme järgmistel aastatel, on vastus Brexitile. "Inglismaa ja Suurbritannia on lõhenenud riik ning seda näeme ka peegeldumas filmides ja kultuuri üldisemalt, huvitav on näha, mis saab."

Minifestivali "God Save England" kavas linastuvad teiste seas Ken Loachi "Pereelu", Robin Hardy õudusklassika "Puuslik", Lindsay Andersoni "Õnneseen" ja Mike Hodgesi "Tapke Carter".