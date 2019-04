Jazzkaar kutsub pühapäeval tasuta kontsertidele

Tasuta kontsertide päeva keskmes on muusika 27 lühikontserdiga, kokku toimub ligi 40 sündmust. Jazzkaare tasuta kontsertide päeva programmijuht Marti Tärni sõnul on tasuta päev suurepärane võimalus veeta lihavõtete pühapäev koos perega hea muusika keskel. "Oleme tasuta päeva programmi kokku panemisel pööranud tähelepanu, et tegevust jaguks nii suurtele kui väikestele muusikasõpradele. Loodan, et nii mõnigi külastaja avastab enda jaoks ka uue artisti ning tulevikus kohtume juba Jazzkaare põhiprogrammi kontsertidel," lisas Tärn.

2019. aastal tähistab 100. sünnipäeva Georg Otsa nimeline Tallinna muusikakool, mis on läbi aegade olnud üks Eesti muusika järelkasvu lipulaevu. Sel päeval toimub Otsa kooli eestvedamisel Vabaduse väljaku ümbruses neljal laval 13 kontserti. Tulevikustaarid rõõmustavad publikut Wabaduse kohvikus, Philly Joe's jazziklubis, My City hotelli hoovis ja Otsa kooli saalis.

Tasuta päeva kontsertprogramm algab hiljuti debüütalbumi välja andnud maagilise Anna Kaneelina esinemisega. Erakorralise Muusika Osakond Mingo Rajandi eestvedamisel kutsub osa saama ühest tõelisest põnevast muusikalisest operatsioonist, kus patsiendiks on kontrabass. Mõnusat electro-pop'i esitab ansambel Kali Briis, blues ja soul tunnetuse eest hoolitsevad Rita Ray ja Anett oma ansamblitega.

Oluline osa päevast kuulub taaskord noortele. Üles astuvad teiste seas konkursi Noortebänd võitja Duo Ruut, jõud on ühendanud jazzhop ansambel PIHLAP•UUD ja andekas räppar ning luuletaja Eik. Rahvusvaheline koostööprojekt Kids Can toob teist aastat järjest festivalile 12­–17-aastased noored muusikud Eestist, Portugalist ja Taanist. Pelgulinna rahvamajas musitseerivad sel aastal kaks perebändi – Ruslan Trochynskyi ja Siim Aimla oma lastega.

Päev lõppeb juubelifestivali algusaasta bluusilembust meenutades, mil Jazzkaar kandis nime Tallinna Jazzi ja Bluusi päevad ning viimaseks kontserdiks kutsume teid kõiki Vaba Lavale kuulama Teele Viira & Raul Ukareda Bandi, kus külalisena teeb kaasa Jan Uuspõld. Tasuta kontsertide päeva melu jätkub Philly Joe's jazziklubis.

19.–28. aprillini toimuva festivali Jazzkaar kavas on üle 80 kontserdi Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Kuressaares, Narvas, Laitses, Haapsalus, Raplas, Rakveres ja Murastes. Lisaks kontserdisaalidele jõuab Jazzkaar ka muusikasõprade kodudesse. Jazzmuusika kõlab tänu ulatuslikule linnaruumiprojektile veel kohvikutes, haiglates, rongides, trammides ning erinevates ootamatutes kohtades.



Jazzkaar 2019 peaesinejad on Bobby McFerrin, John Scofield, Joshua Redman ja Judith Hill. Mitte ühelgi varasemal aastal pole Eesti artistid esitlenud festivalil nii arvukalt oma värsket loomingut –jazzisõpradeni jõuab üheksa uut albumit. Festivali koduks on juba viiendat aastat Telliskivi Loomelinnak. Sel aastal ootab publikult värskelt renoveeritud Punane Maja.