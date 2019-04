Joel Remmel: nutiajastu on muusikute tähelepanuakent kitsendanud

Jazzpianist Joel Remmel esineb Jazzkaarel lausa kümnel kontserdil. Muusikaõppejõuna töötav Remmel rääkis, et jazzmuusika on noorte seas taas au sees, kuid nutiajastu on mõjutanud ka muusikute tähelepanuvõimet.

Remmel ütles "Vikerhommikus", et viimasel ajal on noorte seas tulnud tagasi rõõm jazzmuusikast. "Kuna rohkem haridus on noortele kättesaadav, see tähendab, et tegelikult jõuab koolidesse väga erineva taustaga inimesi. Kuna paljud on käinud välismaal õppimas, saanud veidi laiema pildi kätte, rääkimata internetist, kus kõik on kättesaadav, kui sa oskad hästi otsida. Võib-olla ta on tulnud rohkem nähtavale," arutles Remmel.

Samas tõdes, ta, et süvitsiminek muusikas on kui mitte probleem, siis küsimus. "Võib-olla on see tähelepanuküsimus. Nagu me oleme kuulnud igalt poolt, see nutiajastu just seda tähelepanuakent, ka täiskasvanutel, mitte ainult noortel, on tunduvalt kitsendanud," lausus ta.

Remmel ütles, et pilli ei saa harjutada mehaaniliselt ja ilma kaasamõtlemiseta. "Ikkagi on oluline, et sul oleks elementaarne keskendumisvõime," ütles Remmel, tuues paralleeliks raamatulugemise.

Remmel ütles, et Eestis on jazzmuusikutel ja muusikutel hea elu. "See ei ole kindlasti iseenesestmõistetav, et see nii on, selle eest tuleb tänulik olla," lausus Remmel, kes lisas, et näiteks Põhjamaadesse on Eesti muusikutel raske pääseda, sest neil on juba oma kitsas ring. "Tänase päeva eelised on, et kui sa teed midagi, millesse sa usud, pannes selle internetti üles ja jagades võid sa inimesteni märksa lihtsamalt jõuda kui 15-20 aastat tagasi," lisas Remmel.

Samas on ka Jazzkaar üritus, kuhu tuleb muusikaeksperte üle maailma. "Pärastine suhtlus nendega ja edasine koostöö on oluline küll," lausus Remmel.

Remmel annab Jazzkaarel kümme kontserti, esitledes oma uut albumit, mis ilmus sel neljapäeval. "Algaski sellest, et ma ise plaanisin oma plaati välja anda kuskil pool aastat tagasi ja kus mujal seda kõige parem esitada on kui meie jazziepol ja sel aastal ka juubelifestivalil," ütles ta.

19.–28. aprillini toimuva festivali Jazzkaar kavas on üle 80 kontserdi Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Kuressaares, Narvas, Laitses, Haapsalus, Raplas, Rakveres ja Murastes. Lisaks kontserdisaalidele jõuab Jazzkaar ka muusikasõprade kodudesse. Jazzmuusika kõlab tänu ulatuslikule linnaruumiprojektile veel kohvikutes, haiglates, rongides, trammides ning erinevates ootamatutes kohtades.