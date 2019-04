Judith Hill: mu süda kuulub soulile

Californias sündinud Hill valdab paljusid stiile, liikudes r'n'b ja funky-teemadelt kergelt hiphopi, jazzi ja gospelitoonideni, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma kasvasin üles funki ja souli peal, samuti kuulasime kodus palju rocki ja bluusi. Ma armastan bluusi. Mu perekond on ka siin ja esineb minuga koos õhtul laval. Me olime väga musikaalne perekond, me kuulasime kõike - repertuaaris oli näiteks Billy Holiday, Sly and the Family Stone ja Janis Joplin. Mu süda kuulub aga soulile. Kõik muusikastiilid, mis minuni jõuavad, läbivad justkui souli-filtri. See on see, kes ma päriselt olen. Lisades sinna funki ja klassikalise rocki

sugemeid, teeb see souli veelgi minulikumaks," ütles Hill.

Lauljatar on teinud koostööd Michael Jacksoni, Stevie Wonderi, Elton Johni, Rod Stewarti ja paljude teiste artistidega. Kriitikud kiidavad üksmeelselt tema võimsat vokaali, mis oleks justkui pärit 1980ndate popi kuldajast ja mille kestev mõju ulatub tänapäeva.