Vanemuise majandusaasta lõppes suure miinusega

Sihtasutus Teater Vanemuine esitas eelmisel nädalal äriregistrisse majandusaasta aruande, milles on tegevuskulud esimest korda viimase kuue aasta jooksul miinuses: puudujääk on 336 556 eurot ning teatrijuht Toomas Peterson kahtleb, kas see üksnes sel aastal tagasi teenitakse, kuigi tänavu kolmel esimesel kuul on teater plussis.

Petersoni sõnul on miinuse tekkepõhjuseid mitu: uue tehnikaga seoses on teatrimaja ülalpidamise kulud suurenenud, sest on tarvis rohkem elektrienergiat, elektrikulu on kasvanud üle 40 000 euro, kirjutab Tartu Postimees.

Teise põhjusena nimetab teatrijuht kalleid muusikaetendusi, nagu "Kaunitar ja koletis", "Sweeney Todd" ja operett "Viini veri", mis teenivad esietenduse-eelsed kulud järgmistel hooaegadel tagasi ning millest ülejääv raha läheb ooperi- ja balletilavastuste kulude katteks.

Kolmandana nimetas Peterson välisturistidest teatrikülastajate, eriti soomlaste arvu vähenemise, mis puudutab eelkõige Tallinnas antud etendusi, ning neljas suurem miinuse tekkimise põhjus on see, kuidas riik tõstab kõrgharidusega kultuuritöötajate miinimumpalka. Nimelt annab riik raha, et madalamal palgal olijate tasud miinimumini tõsta, aga palgatõus inimestele, kellele teater juba varem kõrgemat palka maksis, jäi teatri omatulu kanda.