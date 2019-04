HÕFF püstitas publikurekordi, kogudes üle 5500 külastuse

HÕFFi juhi Helmut Jänese sõnul lükkab see ümber aastatega kivistunud arusaama, et festival on jäänud paigale tammuma. "Rahvarohked eriüritused, publikut täis saalid, mõnus atmosfäär ja tunnetatav festivali aura mitte ainult kultuurimaja seinte vahel, vaid terves Haapsalu linnas on tõestuseks, et HÕFF on valinud õige tee. Entusiasmi lisab ka fännide ja külaliste positiivne tagasiside koos konstruktiivse kriitikaga, mis aitab meil juba praegu alustada tööd järgmise aasta festivali kallal, et teha asju veel paremini," ütles Jänes.

Festivali kavas oli 25 pikka ja 29 lühifilmi, lisaks üks telelavastus. Üritusi oli kokku ligemale 20. Publik valis oma lemmikfilmiks Jaapani õuduskomöödia "Las kaamera käib – zombid", auhinna – 3D-prinditud pimedas helendava hundi – saab režissöör Shinichirô Ueda. Enim vaatajaid – veidi üle viiesaja – kogus festivali avamisseanss, kus linastusid Eesti lühifilm "Karv" ja "Friigid".

Georges Mélièsi järgi nime saanud Euroopa lühikeste fantaasiafilmide võistlusprogrammi võitis Oskar Lehemaa film "Karv". Esile tõsteti Mattias Mälgu filmi "Maasikaõgijad" ja Chris Cronini filmi "Oscari kelluke". Festivali elutööauhinnad said filmikunstnik Priit Vaher ja Vene ulmeanimatsioonfilmide režissöör Vladimir Tarassov.

15. HÕFF leiab aset 2020. aasta aprilli lõpus ja mai alguses.