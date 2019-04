Feministeeriumi kultuurisoovitused mais: abordikomöödia, kunst teha mitte midagi jm

Sidudes sõna- ja tantsuteatrit, toob monotükk "Kahevahel" lavale kollaaži lugudest tabuteemadel, millest on tihti raske rääkida, vahel aga ehk liiga lihtne arvamust omada. "Kahevahel" eesmärk on küsida: mis on inimene? Millal on inimene? Miks on inimene? Ja kes otsustab? "Mis võiks olla parem viis keeruliste küsimuste kallal puremiseks, kui kunsti vahendusel oma mõtteid korrastades – eriti kui seda saab teha läbi huumori? Meie lähenemine ei ürita kindlasti pisendada suuri keerulisi teemasid. Eesmärgiks on luua ohutu keskkond, kus on ruumi mõelda ja arvata. Et jõuaks ära käia kõigis vaatenurkades ja nende vahelisel alal samuti," kommenteerib lavastuse kontrastset tonaalsust Rootsi koreograaf Fuji Hoffmann. Lavastuse üks oluline osa on modereeritud vestlus, mis peetakse maha ühise fika-kohvilaua ümber ning mida juhib antropoloog Terje Toomistu.

Sõltumatu Tantsu Lava, 5.05.2019

Oma eelmisel aastal ilmunud albumil "Exorcism" käsitles Jenny Wilson enda vägistamist, kuid traumajärgsed armid ei ole veel paranenud ja nüüd on ta tagasi sama teemaga, aga teises võtmes. Seekord laulab Wilson rootsi keeles (see on vist üldse esimene kord kui ta seda teeb) ja kaasa lööb Norrköpingu sümfooniaorkester, mis sulab hämmastavalt hästi kokku Wilsoni elektroonilise muusikaga. Ilus, valus, huvitav.

Gold Medal/Border, 2019

Näitus: Jarõna Ilo "Ühe inimese lugu"

Jarõna Ilo on meie toimetuse lemmik ja ei vaja ilmselt Feministeeriumi püsilugejatele pikemat tutvustust. Tema näitus "Ühe inimese lugu" võtab kokku lähedase inimese elu ja ta siit ilmast lahkumise, inimelu väärikuse keha hääbumise tingimustes. 4. ja 5. mail toimuvad Jarõna Ilo kunstitöötoad, mis on mõeldud neile, kes tahaks, aga ei julge. Töötubade kohtade arv on piiratud, nii et osalemiseks tuleb kirjutada kraamspace@gmail.com.

Kraam artist-run space, 18.04–12.05.2019

Ülipõnevate teemadega avalik seminar on eelkõige mõeldud edasijõudnutele ehk doktorantidele ja akadeemikutele. Adrienne Massanari peab loengu sellest, kuidas #gamergate'i sündmused viisid nn alt-right'i fenomeni tõusuni ning kuidas Redditi tehnolibertaristlikud ideaalid ja antifeminism, trollimine ja ambivalentne huumor kajastuvad saidi kõige prominentsemates alt-right-ruumides. David Paternotte analüüsib oma ettekandes nn sooideoloogia vastaseid kampaaniaid Euroopas, mis algasid 1990. aastate keskel katoliku projektina, vastureaktsioonina ÜRO Kairo ja Pekingi konverentside järeldustele, kuid arenesid märkimisväärselt mitmetes Euroopa riikides pärast kohtumisi parempopulismiga.

Tallinna ülikool, 10.05

Jenny Odell on multidistsiplinaarne kunstnik ja kriitik, kes lisaks kirjutab ja vaatleb linde. "How To Do Nothing" on Odelli vastuhakk jõududele, kes võitlevad meie tähelepanu ja isikuandmete eest ning näitab ära, miks me ei peaks oma elusid tehnoloogiahiidude kätesse andma. See ei ole lihtne. Nagu Odell ise kirjutab – mitte midagi pole raskem kui mitte millegi tegemine. Tühja passimine on kunst! Aga maailmas, kus inimeste väärtust määrab meie ööpäevaringne andmetootlikus, on mitte millegi tegemine võibolla meie kõige tähtsam vastupanuviis. Tegemist ei ole tehnoloogiavastase või loodusromantilise soigumisega, vaid aruteluga, mis aitab lugejal mõelda väljaspool kapitalistlikke efektiivsuse ja tehnoloogilise determinismi narratiive. Kes raamatut ei leia, võib lugeda tema samateemalist esseed või kuulata ettekannet. Viimased on küll aastast 2017, raamat ilmus käesoleva aasta aprillis.

Melville House Publishing, 2019