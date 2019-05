Feministeeriumi kultuurisoovitused juunis: "Roma", Fotografiska ja Baltic Pride

Juunis avab lõpuks Tallinnas muuseum, millest on kaua sahistatud ja mida on pikalt oodatud. Ning meie rõõmuks avatakse see queer-feministliku näitusega. Juunis tasub sõita ka Vilniusesse ja Helsingisse või lebada kodus diivanil ja vaadata head filmi. Feministeerium on välja valinud oma viis lemmikut, et kultuuri- ja teadmistejanusel oleks lihtsam aega sisustada.

Näitus: Iiu Susiraja "Dry Joy"

Iiu Susiraja on soome kunstnik, kelle tööd osutavad meie kultuuriliselt laetud ideedele kehast, seksuaalsusest ja naiselikkusest. Susiraja näitus räägib toimetaja Kuusiku meelest kõige enam halvast käitumisest. Olla paks on juba midagi ühiskondlikult halba: sa võtad liiga palju ruumi, sa toitud valesti, sa ei liiguta piisavalt, ei hoolitse enda eest ja mis iganes mula "murelikud kodanikud" sinu kohta arvata võivad. Olla paks ning vigurdada igasugu tarbeesemetega just for fun on normaalsuseihaldajale kohe eriti transgressiivne. Minge ja vaadake.

Kiasma, Helsingi 15.03.– 28.07.2019

Film: "Roma"

Ootasime kaua, et palju kiidusõnu ja auhindu pälvinud Roma jõuaks Eesti kinodesse ja lõpuks saime aru, et seda ei juhtugi, sest tegemist on Netflixi originaalfilmiga. Nii et kui tahad näha, pead leidma sõbra, kellel on Netflix. Roma (lavastaja Alfonso Cuarón) jälgib ühe koduabilise elu Mehhiko pealinnas, Méxicos. Põlisrahva päritolu Cleo elab jõukas perekonnas, kus ta hoolitseb pereema Sofía, tema ema Teresa, mehe Antonio, nende laste ja koerte eest. Samal ajal toimuvad tema eraelus suured muudatused. Roma on mustvalge meditatiivne rännak läbi 70ndate Mehhiko, peaosatäitjaks üdini sümpaatne Yalitza Aparicio, kelle jaoks Cleo oli esimene filmiroll üldse. Roma on vaatamist väärt juba ainuüksi sünnitusstseeni pärast, mis mällu sööbib.

Muuseum: Fotografiska

20. juunil juhtub kauaoodatud ime ja Telliskivi Loomelinnakus avatakse Stockholmi fotomuuseumi Fotografiska esimene filiaal. Ja kuidas ta veel avatakse! Esimeste näituste seas on Anna-Stina Treumundi (1982–2017) "Lilli, Reed, Frieda, Sabine, Eha, Malle, Alfred, Rein, Mari", mis käsitleb queer-ja lesbifeministlikku mälupoliitikat. (Ja tähelepanelik muuseumikülastaja võib piltidelt leida nii mõnedki Feministeeriumi toimetajad-autorid.) Teised avanäitused on Jimmy Nelson "Homage to Humanity" (Suurbritannia), Pentti Sammallahti "Distant Land" (Soome), Anja Niemi "In Character" (Norra). Väike vihje ka toimetaja Viigilt: Fotografiska hääldatakse [fotogra:fiska] ja kuna ta juba lahkelt vihjeid jagab, siis võib end sügiseseks IKEA väljastuspunkti avamiseks ette valmistada õppides ka IKEAt korrektselt hääldama: [ike:a].

Fotografiska, Telliskivi 60a/8. 20.06.2019

Festival: Baltic Pride

Kolme Balti riigi vahel roteeruv Baltic Pride toimub juuni alguses, seekord Vilniuses. Kavas on rahvusvaheline konverents, näitus, peod, filmid, kohtumised ja töötoad. Näiteks võivad huvilised osaleda lugemis- ja loovkirjutamise töötoas või käia kiirkohtingul. Loomulikult saab ka marssida, sest katoliiklikus Leedus on marsitud ka siis, kui Eestis arvati, et ühiskond "ei ole selleks valmis".

Vilnius, Leedu 4.–9.06.2019

Raamat: Gina Rippon "The Gendered Brain"

Varsti on tulemas jaanipäev ja selleks tuleb valmistuda. Kui sinu isa/onu/lellepoeg käib närvidele oma erinevate ajuteooriatega, mis varem või hiljem viivad ta järelduseni, et palgalõhe pole mitte ainult põhjendatud, vaid lausa õiglane, sest naised mõtlevad "teistmoodi" – näiteks retseptidest, küünelakist ja beebidest – tasub endale hankida Gina Ripponi raamat. Rippon on kognitiivse neuroteaduse professor, kes oma raamatus viib lugejad kaugele binaarsest ajukäsitlusest ning näitab, millise sügavalt individuaalse, kohaneva ja piiramatute võimalustega organiga on tegemist.